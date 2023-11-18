البنتاغون: القواعد الأمريكية في سوريا والعراق تعرضت لـ61 هجوما خلال شهر

كشف مسؤول عسكري أمريكي، عن تعرض قوات بلاده في العراق وسوريا لـ61 هجوما على الأقل خلال شهر، مؤكدا إصابة جندي أمريكي في سوريا.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الجمعة لقناة الحرة الأمريكية (وهي قناة رسمية)، إن القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا، تعرضت لـ61 هجوما على الأقل بالمسيّرات والصواريخ، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واضاف المسؤول: 29 منها كانت في العراق، و32 في سوريا، ومعظم هذه الهجمات تم إحباطها أو فشلت في الوصول إلى أهدافها.

وتعرض جندي أمريكي لإصابة طفيفة بهجوم على قاعدة تل بيدر في سوريا، كما ألحق الهجوم أضرارا بالبنية التحتية، في حين لم تسفر الهجمات على قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة باشور (الحرير) في العراق عن وقوع إصابات أو أضرار، وفق المسؤول.

وتقول جماعات قريبة من إيران في العراق إنها تنفذ هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا ردًّا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها على قطاع غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.