الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 6 من ضباطه وجنوده خلال الحرب على غزة (فيديو)

بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين أول (موعد انطلاق معركة طوفان الأقصى) إلى 379 استنادا إلى بياناته الرسمية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل 6 من ضباطه وجنوده وإصابة 7 آخرين بجراح خطيرة في قطاع غزة خلال المعارك البرية التي يخوضها مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ 7 من أكتوبر/تشرين أول (موعد انطلاق معركة طوفان الأقصى) إلى 379 استنادا إلى بياناته الرسمية.

وكانت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس قد أعلنت عن تمكنها من قتل وجرح عدد من الجنود وتدمير 17 آلية إسرائيلية كليا أو جزئيا في غزة، منذ صباح اليوم السبت.





في المقابل، قال جيش الاحتلال إنه يخوض قتالا ضاريا مع أعداد كبيرة من المقاتلين من كتيبة مركزية لكتائب القسام في حيي الزيتون وجباليا.

وأضاف في بيان “تواصل قيادة المنطقة الجنوبية توسيع نشاطها الهجومي، ليشمل أحياء أخرى في قطاع غزة، حيث داهمت القوات التابعة لها منطقتي الزيتون وجباليا”.

وتابع البيان “يوسع الجيش الإسرائيلي عملياته الهجومية في قطاع غزة، وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، تشن قوات الفرقة 36، هجوما في منطقة الزيتون”.

وأوضح أنه “فيما تشن قوات الفرقة 162 هجوما في منطقة جباليا التي تعتبر مركز القيادة للواء شمال قطاع غزة التابع لحماس، حيث تتمركز أربع كتائب تابعة لها، بالإضافة إلى أن الجيش ينشط أيضا في حي الشيخ عجلين، وحي الرمال”.

ومنذ 43 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني.