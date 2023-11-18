المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: يجب ألا يكون هناك أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة (فيديو)
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18/11/2023
قال بريت مكغورك المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، إنه يجب ألا يكون هناك أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة، وألا يكون هناك إعادة احتلال لغزة.
جاء ذلك خلال كلمة له اليوم السبت في القمة الأمنية لحوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين.
أبرز ما جاء في تصريحات مكغورك:
- الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى أكثر من 12 مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
- بايدن زار إسرائيل بعد أسبوع من بداية الحرب وهي أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي لإسرائيل في زمن الحرب.
- إطلاق سراح الرهائن لدى حماس سيؤدي إلى هدنة إنسانية مستدامة لعدة أيام ويبدأ بتهيئة الظروف لفترة أطول.
- على المدى البعيد لن يكون هناك عودة إلى السادس من أكتوبر بالنسبة إلى إسرائيل وبالنسية للفلسطينيين.
- لا يوجد طريق دائم للخروج من هذه الأزمة على المدى البعيد باستثناء الطريق الذي يؤدي إلى إسرائيل آمنة تماما.
- نركز جهودنا الآن على أمن إسرائيل وتأمين إطلاق سراح الرهائن من خلال الوقف الإنساني لإطلاق النار.
- حماس تعيش في الأنفاق تحت البنية التحتية والمدنيين، وإذا أرادت حماس حماية أهل غزة عليها إطلاق سراح الرهائن وتسليم القادة والمسؤولين عن 7 أكتوبر.
- إعادة لم شمل عائلات الرهائن أولوية قصوى للرئيس بايدن.
- أجرينا مباحثات مع زعماء في المنطقة بشأن الرهائن ولن أدخل في التفاصيل ولكنها مكثفة ومستمرة.
- إطلاق سراح عدد كبير من الرهائن سيؤدي إلى توقف كبير في القتال وزيادة هائلة في المساعدات الإنسانية.
- زيارة الرئيس بايدن لإسرائيل هي التي فتحت الباب أمام دخول المساعدات من خلال محادثات مباشرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
- شبكات الدفاع الجوي المتكاملة في المنطقة دمرت عشرات الصواريخ والطائرات بدون طيار بما في ذلك التي أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل.
- حاملات الطائرات بقيادة أكبر حاملة طائرات في العالم والأصول الدفاعية التي نقلناها إلى المنطقة هدفها الردع.
- يجب أن نكون مستعدين لما يحصل ومستعدين للدفاع عن مصالحنا.
- يجب ألا يكون هناك أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة.
- يجب ألا يكون هناك إعادة احتلال لغزة.
- يجب ألا يكون هناك أي تقليص لأراضي غزة فهي أراض فلسطينية ويجب أن تبقى أراضي فلسطينية.
- يجب ضمان عدم وجود تهديدات لإسرائيل انطلاقا من غزة.
- يجب ألا يكون هناك حصار لغزة.
- تتعين عودة الضفة الغربية وغزة تحت إدارة حكومة موحدة وفي نهاية المطاف تحت سلطة فلسطينية متجددة.
المصدر : الجزيرة مباشر