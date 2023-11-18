المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: يجب ألا يكون هناك أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة (فيديو)

قال بريت مكغورك المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، إنه يجب ألا يكون هناك أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة، وألا يكون هناك إعادة احتلال لغزة.

جاء ذلك خلال كلمة له اليوم السبت في القمة الأمنية لحوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين.

أبرز ما جاء في تصريحات مكغورك: