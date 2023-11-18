“حجيب لك العروسة للجنة يا بابا”.. فلسطيني يودع طفلته بحرقة بعد استشهاد عائلته بغارة إسرائيلية على خان يونس (فيديو)

حوقَل الأب وهو يضم الجثتين إلى صدره وقال بإصرار “والله سنصلي في الأقصى”

حمَل أب فلسطيني جثتَي طفلين من تحت أنقاض منزله الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي بقذائفه، اليوم السبت، بين ذراعيه إلى مستشفى “ناصر” في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقال الأب بصمود وحرقة لكاميرا الجزيرة مباشر “هؤلاء بتول محمد أبو ناموس وأيمن يونس أبو ناموس”، وزاد “والله لن أبكي عليهما لأنهما في الجنة، إنما أبكي على حال هذا العالم المنافق”.

حوقَل الأب وهو يضم الجثتين إلى صدره وقال بإصرار “والله سنصلي في الأقصى”، انهار محمد أبو ناموس عندما وضع الطفلين الشهيدين على منضدة المشرحة وأخذ يخاطب ابنته الشهيدة “يا بابا بدك عروسة مني وحياة ربك لجيب لك إياها ع الجنة”.

وأخذ يحدث ابن أخيه أيمن بحرقة ودموع قائلا “وأنت يا أيمن، ليش يا عمي سبقتونا يا بابا”، وصل فرد آخر من عائلة “أبو ناموس” إلى مشرحة المستشفى ولم يملك نفسه أمام جثتي الطفلين الشهيدين.

وتقصف الطائرات الإسرائيلية مدينة خان يونس جنوبي القطاع، منذ فجر اليوم السبت؛ مما أدى إلى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال.

وقالت طواقم الدفاع المدني لوسائل الإعلام إنها انتشلت أشلاء من تحت الركام، في حين لا يزال عدد من الضحايا في عداد المفقودين.

ولم تتوقف مجازر الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكانت المنازل والمدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد ضمن بؤرة الاستهداف الإسرائيلي.

ومنذ 43 يوما يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني.