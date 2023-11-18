حزب الله يعلن استهداف مقر قيادة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان (فيديو)

أرفق حزب الله مقطع فيديو يوضح المواقع التي تم قصفها معلنًا تحقيق إصابات مؤكدة

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت، استهداف مقر قيادة عسكرية إسرائيلية وتحقيق إصابات مؤكدة فيه، وقال إنه استهدف عدة مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية.

وكشف حزب الله أنه استهدف “مواقع جيش العدو الإسرائيلي على الحدود الجنوبية، في الضهيرة والمالكية ومسكافعام وبركة ريشا”، وأرفق مقطع فيديو يوضح المواقع التي تم قصفها.

وأرفق الحزب تعليقا مرافقا لمشاهد قصفه لمواقع إسرائيلية على الحدود اللبنانية، وقال “مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية لعدد من المواقع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المناسبة”.





“دعمًا لشعبنا الصامد في غزة”

وقال حزب الله في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اليوم السبت “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة مقر القيادة العسكرية المستحدث في وادي سعسع ‏بالنيران الصاروخية وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة”.

وأفاد حزب الله باستهداف موقعي “الراهب حدب البستان” وتجمع لجنود إسرائيل في “حرج شتولا” بالصواريخ وتحقيق إصابات مباشرة فيهما.

إسقاط مسيّرة إسرائيلية

وفي هذا السياق، أعلن حزب الله، إسقاط مسيّرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو، فجر اليوم السبت، فوق منطقة إصبع الجليل على الحدود اللبنانية.

وقال الحزب في بيان، إن مقاتليه أسقطوا طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام، بواسطة صاروخ أرض جو، “وشوهد حطامها يتساقط فوق منطقة إصبع الجليل”.

وتشهد الحدود بين الجانبين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وغداة اندلاع الحرب على غزة، بدأ حزب الله ينفذ عمليات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية عبر الحدود اللبنانية، وتتواصل هذه الهجمات يوميا، وتردّ إسرائيل بقصف مناطق حدودية مستهدِفة ما تقول إنه تحرّكات لمقاتلي حزب الله وبناه التحتية قرب الحدود.