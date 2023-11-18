ردا على استهداف مدرستين.. القسام تقصف تل أبيب وتجمعات إسرائيلية شرق خان يونس (فيديو)

قالت حركة حماس إن إسرائيل ستحاسب على المجزرة الأخيرة في مدرسة الفاخورة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قصفت تجمعات إسرائيلية شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، بقذائف الهاون.

جاء ذلك في بيانات منفصلة نشرتها كتائب القسام، عبر تلغرام، في أعقاب ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مجزرتين ضد مدرستيّ الفاخورة وتل الزعتر، حيث يوجد عدد كبير من النازحين في شمال القطاع.

وقالت كتائب القسام في بياناتها إنها “قصفت موقع مارس العسكري، وكيبوتس نيريم (في غلاف غزة) برشقات صاروخية”.

وأشارت كتائب القسام إلى أنها “قصفت تل أبيب أيضًا برشقة صاروخية ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

كما أعلنت “قصف تحشدات للعدو شرق خان يونس (جنوب قطاع غزة) بقذائف الهاون”، وإطلاق طائرة مسيرة على تحشدات العدو شرق المنطقة الوسطى.





حماس: لن نرحل عن هذه الأرض

وفي وقت سابق اليوم، قالت حركة حماس إن إسرائيل ستحاسب على المجزرة الأخيرة في مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وذكرت الحركة في بيان نشرته على منصة تلغرام “لن نرحل عن هذه الأرض وستحاسبون على مجزرتكم في مدرسة الفاخورة وجرائمكم المتواصلة بحق الأطفال والمدنيين طال الزمن أو قصر”.

وأضافت أن “المجزرة راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، لتضاف الى مئات المجازر الذي يرتكبها الاحتلال عن سبق إصرارٍ وترصد، وبضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، وبعجز وصمت معيب من المجتمع الدولي”.





وتابعت “إننا باقون على هذه الأرض، ولا هجرة بعد اليوم، مهما فعلتم وارتكبت من مجازر وجرائم يندى لها جبين البشرية، وسيأتي اليوم الذي تحاسبون فيه، بقوة العدل والحق، ولن يكون لكم مهرب من دفع الثمن طال الزمن أو قصر”.

وصباح السبت، قصف جيش الاحتلال “مدرسة الفاخورة” التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أن جثامين الشهداء تغطي ممرات المدرسة، وهناك صعوبة في نقل العدد الكبير منهم.

وكان جيش الاحتلال قد قصف أيضا مدرسة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، ما أسفر عن استشهاد 50 نازحا وإصابة العشرات.