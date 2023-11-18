فيديو جديد للقسام يظهر استهداف قوة إسرائيلية داخل مبنى في بيت حانون (شاهد)
نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الجمعة، مقطع فيديو، عرضت فيه مشاهد لما سمته “الإجهاز على قوة خاصة صهيونية متمركزة داخل مبنى في بيت حانون بالرشاشات و12 قذيفة مضادة للتحصينات والدروع”، وذلك في إطار معركة “طوفان الأقصى”.
ويظهر أحد مقاطع الفيديو المنشور عملية رصد القوة الخاصة الإسرائيلية أثناء تمركزها في أحد المنازل، واستعدادات عناصر القسام لفتح النار عليها.
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وأظهر الفيديو لحظة فتح النار بالقذائف والرشاشات الآلية، وهو ما أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى على الجنود، وفق وصف مقطع الفيديو.
وفي وقت سابق الجمعة، نشرت كتائب القسام تسجيلات مصورة تظهر استهداف وقنص جنود للاحتلال في منطقة بيت حانون.
ويظهر الفيديو المنشور استهداف قوة من جنود الاحتلال كانت متحصنة في منزل بقذيفة “الياسين” المضادة للتحصينات.
كما تمكن المقاومون في القسام من قنص جنديين إسرائيليين اثنين، ومحاولة جنود آخرين سحبهم بعد إصابتهم.