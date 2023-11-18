قطر: قصف إسرائيل مقر لجنتنا بغزة “لن يثنينا” عن تقديم المساعدات

أعلنت الدوحة، أن القصف الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، لن يثنيها عن تقديم المساعدات للقطاع.

جاء ذلك في بيان تلته المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الحالة الإنسانية في قطاع غزة، ونُشر على موقع الخارجية القطرية.

وشدد البيان، على أن هذه الجريمة تشكّل تعديا سافرا على القانون الدولي، وامتدادا لنهج استهداف العمل الإنساني، الذي يمثّله مقر اللجنة.

وأضاف أن قطر أكدت أن القصف الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، لن يثنيها عن تقديم المساعدات لغزة.

وعُقد الاجتماع بطلب من قطر ومجموعتي جامعة الدول العربية، ودول التعاون الإسلامي، في نيويورك، وفق ما ذكر البيان.

قطر تؤكد أن قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة لن يثنيها عن تقديم المساعدات للقطاع 🔗 لقرائة المزيد: https://t.co/POwsGWDNaa#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/wfc5NI4IDQ — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 18, 2023

وأشارت مندوبة دولة قطر، إلى أن الدوحة أرسلت نحو 10 طائرات محمّلة بما يزيد على 358 طنا من المساعدات، منها مستشفى ميداني ومستلزمات إيواء ومواد طبية وغذائية إلى مدينة العريش المصرية، منذ بدء الأزمة.

ولفتت إلى أن دولة قطر قدمت على مدى سنوات، الدعم الإنساني والتنموي لقطاع غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتحسين الأوضاع المعيشية المُتردّية في القطاع نتيجة للحصار المستمر، الذي يهدد الاستقرار والأمن والسلام.

وجددت المندوبة الدائمة إدانة دولة قطر لكل أشكال استهداف المدنيين، وإدانتها للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

واعتبرت أن استهداف الأعيان المدنية بما فيها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي بغزة يعد جريمة حرب وتعديا سافرا على القوانين والاتفاقيات الدولية ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

كما حذّرت من خطورة سياسة العقاب الجماعي، بما في ذلك محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وكانت الخارجية القطرية، قد أعلنت الاثنين الماضي في بيان، قصف إسرائيل لمقر لجنة بلادها لإعمار غزة، مؤكدة أنه تعدٍّ سافر، وقالت إنها تدين هذا القصف، واعتبرته امتدادا لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين والمستشفيات، وملاجئ إيواء النازحين.

🇵🇸🇶🇦| دولة #قطر تُدين بأشد العبارات قصف الاحتـلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعمار #غزة، وتعده تعديًا سافرًا على القانون الدولي وامتدادًا لنهجه في استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة#نديب_قطر pic.twitter.com/bPLaVEJtPO — نديب قطر (@NadeebQa) November 13, 2023

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 43 يوما حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء.