قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة مروعة جديدة في مدرسة الفاخورة بقطاع غزة (فيديو)

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة اليوم السبت بمدرسة الفاخورة بمخيم جباليا في قطاع غزة خلفت عشرات الشهداء والجرحى.

وأظهرت مقاطع فيديو لآثار المجزرة عشرات من الجثث في حجرات المدرسة وممراتها. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن المجزرة خلفت أكثر من 200 شهيد.

واستهدف الاحتلال المدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تؤوي آلاف النازحين في شمال قطاع غزة.

وفي مستشفى كمال عدوان الذي تم نقل الضحايا إليه، قال أحد الأطباء للجزيرة مباشر: يعجز اللسان عن وصف ما يحدث، كلهم أطفال ونساء وكبار سنّ.

وأضاف: السعة الاستيعابية لهذا المستشفى ضعيفة جدا، والآن نعمل بنظام المفاضلة، من نستطيع أن نسعفه وهناك أمل في نجاته هو من نتعامل معه، الناس مرميون في كل مكان، شيء يدمي القلب.





وتعد هذه المرة الثانية التي تتعرض فيها مدرسة الفاخورة للقصف خلال الحرب الحالية التي تشنها قوات الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ استهدف الاحتلال المدرسة بالقصف في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وأسفر ذلك عن استشهاد 12 مواطنا وجرح أكثر من 54 آخرين.

وتعد مدرسة الفاخورة أكبر مدارس مخيم جباليا، وقد تعرضت لقصف أكثر من مرة في السنوات الماضية.

ففي 2009، قصفها الاحتلال فاستشهد فيها أكثر من 40 مواطنا، وفي 2014 عاد الاحتلال إلى قصفها واستشهد فيها أكثر من 10 نازحين.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 43 يوما حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء.