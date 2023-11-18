نيويورك تايمز: هل تنجح استراتيجية إسرائيل العسكرية في هزيمة حماس؟

خبراء: هناك صعوبة بالغة في أن يتمكن جيش الاحتلال من القضاء على حماس إذا اندمج مقاتلوها مع بقية السكان أثناء توجههم جنوبًا

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل تحرز تقدمًا في السيطرة على الأرض في غزة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من هزيمة حماس (حركة المقاومة الإسلامية) أو إطلاق سراح معظم الأسرى، في الوقت الذي تتزايد فيه الإدانات الدولية بشأن استهدافها للضحايا المدنيين.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، في تقرير نشرته اليوم السبت، أن استيلاء الجيش الإسرائيلي على مستشفى الشفاء -الأكبر في غزة- يشكل أهمية مركزية في الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية الرامية إلى القضاء على حماس وإطلاق سراح نحو 240 أسيرًا تم احتجازهم خلال الهجوم المباغت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتتحدد معالم هذه الاستراتيجية، حسب الصحيفة، في فرض حصار على مدينة غزة يشارك فيه أكثر من 40 ألف جندي إسرائيلي، ومهاجمة أماكن تمركز مقاتلي المقاومة، إلى جانب استهداف شبكة الأنفاق الواسعة في أكثر من موقع بأنحاء القطاع.

وقدَّر المسؤولون الإسرائيليون أن الضرب بهذا العمق في قلب مدينة غزة من شأنه أن يضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى.

وقالت الصحيفة إنه بعد 43 يومًا من القصف المتواصل، ليس من الواضح ما إذا كانت الاستراتيجية الإسرائيلية ناجحة.

تصريحات غير دقيقة وتثير أسئلة عديدة

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن نظراءهم الإسرائيليين أبلغوهم بأنهم يتوقعون أسابيع أخرى من العمليات العسكرية في الشمال قبل الشروع في عملية منفصلة جنوب غزة لتوسيع الهجوم.

وعلى الرغم من أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال في بيان سابق إن إسرائيل “سرعت أنشطتها ضد الأنفاق” وإن مقاتلي حماس فقدوا السيطرة في الشمال ويهربون جنوبًا، فإن المحللين العسكريين قالوا إن تصريحات غالانت غير دقيقة وتثير أسئلة عديدة.

Is Israel’s Military Strategy to Eradicate Hamas Working? https://t.co/qyUr8rSbay – @NYTimes — Breaking World News (@IntNewsWatch) November 18, 2023

وخلصت نيويورك تايمز إلى القول إن هناك صعوبة بالغة في أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من القضاء على حماس إذا اندمج مقاتلوها مع بقية السكان أثناء توجههم جنوبًا، متسائلة: كيف يمكن لإسرائيل تحقيق مهمتها بعد مقتل 1200 وتكبدها الكثير من الفظائع في السابع من أكتوبر؟

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن قرار إسرائيل السريع بشن عمليات برية في القطاع لم يترك لقادتها العسكريين سوى القليل من الوقت للتخطيط والتخفيف من الأخطار التي يتعرض لها المدنيون، وهو الأمر الذي يثير حفيظة الكثير من الدول الرافضة لاستمرار هذه الحرب غير المتوازنة.