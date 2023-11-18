نيويورك تايمز: هل تنجح استراتيجية إسرائيل العسكرية في هزيمة حماس؟

خبراء: هناك صعوبة بالغة بأن يتمكن جيش الاحتلال من القضاء على حماس إذا اندمج مقاتلوها مع بقية السكان أثناء توجههم جنوبًا

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن إسرائيل تحرز تقدمًا في السيطرة على الأرض في غزة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من هزيمة حماس (حركة المقاومة الإسلامية) أو إطلاق سراح معظم الأسرى، في الوقت الذي تتزايد فيه الإدانات الدولية بشأن استهدافها للضحايا المدنيين.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته اليوم السبت، أن استيلاء الجيش الإسرائيلي على مستشفى الشفاء -الأكبر في غزة- يشكل أهمية مركزية في الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية الرامية إلى القضاء على حماس وإطلاق سراح ما يقرب من 240 أسيرًا تم احتجازهم خلال الهجوم المباغت في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتتحدد معالم هذه الاستراتيجية حسب الصحيفة، في فرض حصار على مدينة غزة من قبل أكثر من 40 ألف جندي إسرائيلي، ومهاجمة أماكن تمركز مقاتلي المقاومة، إلى جانب استهداف شبكة الأنفاق الواسعة في أكثر من موقع في القطاع.

وقدّر المسؤولون الإسرائيليون أن الضرب بهذا العمق في قلب مدينة غزة من شأنه أن يضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى.

وقالت الصحيفة أنه بعد أكثر من 43 يومًا من القصف المتواصل، ليس من الواضح ما إذا كانت الاستراتيجية الإسرائيلية ناجحة.

تصريحات غير دقيقة وتثير كثير من الأسئلة

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن نظراءهم الإسرائيليين أبلغوهم أنهم يتوقعوا أسابيع أخرى من العمليات العسكرية في الشمال قبل الشروع في عملية منفصلة جنوب غزة لتوسيع الهجوم.

وعلى الرغم من أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قال في بيان سابق إن إسرائيل “سرعت أنشطتها ضد الأنفاق” وأن مقاتلي حماس فقدوا السيطرة في الشمال ويهربون جنوبًا، إلا أن المحللين العسكريين قالوا إن تصريحات غالانت غير دقيقة وتثير الكثير من الأسئلة.

Is Israel’s Military Strategy to Eradicate Hamas Working? https://t.co/qyUr8rSbay – @NYTimes — Breaking World News (@IntNewsWatch) November 18, 2023

وخلصت الصحيفة الأمريكية إلى القول بأن هناك صعوبة بالغة بأن يتمكن جيش الاحتلال من القضاء على حماس إذا اندمج مقاتلوها مع بقية السكان أثناء توجههم جنوبًا، متسائلة كيف يمكن لإسرائيل تحقيق مهمتها بعد مقتل 1200 وتكبدها الكثير من الفظائع في 7 أكتوبر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن قرار إسرائيل السريع بشن عمليات برية في القطاع لم يترك لقادتها العسكريين سوى القليل من الوقت للتخطيط والتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون، وهو الأمر الذي يثير حفيظة الكثير من الدول الرافضة لاستمرار هذه الحرب غير المتوازنة.