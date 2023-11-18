“يدها مقطوعة وتعاني صدمة نفسية”.. مناشدة لمن يتعرف على فلسطينية ألقاها الاحتلال عند معبر كرم أبو سالم (فيديو)

أطلق مدير مستشفى “أبو يوسف النجار” الدكتور مروان الهمص مناشدة لجميع من يتعرف على امرأة فلسطينية تعاني صدمة حادة، ولا يُعلَم أي شيء عن هويتها أو مكان سكنها.

وقال الهمص “المرأة مجهولة الهوية، وقام جيش الاحتلال الصهيوني برميها عند مدخل معبر كرم أبو سالم”، موضحًا أن الاحتلال تركها من دون أي وثائق ثبوتية باستثناء بعض الأوراق المكتوبة باللغة العبرية.

وأضاف أنه بعد ترجمة الأوراق، اتضح أن المرأة مجهولة الهوية، وتم قطع يدها في مستشفى عسقلان جرّاء “غرغرينا” أصابتها، مؤكدًا أن أوراق الاحتلال وصفتها بالكاذبة.

وأشار الهمص إلى أن المريضة الفلسطينية ترقد في وضع نفسي يُرثى له في مستشفى “أبو يوسف النجار” بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال إن حالتها غير طبيعية، موضحًا أنهم لا يعلمون ما تعانيه هل هو صدمة نفسية أم تخلُّف عقلي؟!

وناشد الهمص كل من يتعرف على المريضة “المجهولة الهوية” أن يتجه إلى مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار في رفح، مؤكدًا أنها بحاجة ماسّة إلى رعاية شخصية، وأن الوضع الحالي مأساوي داخل المستشفى، قائلًا “نحن بالكاد نستطيع خدمة الجرحى”.