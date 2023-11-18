100 مظاهرة مرتقبة في بريطانيا اليوم للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

يعتزم منظمو الفعاليات المؤيدة للفلسطينيين في بريطانيا التحرك في 100 تجمُّع بمواقع مختلفة اليوم السبت، بدلًا من تنظيم مظاهرة كبرى في وسط العاصمة لندن مثل الأسابيع الماضية حيث شارك فيها مئات الآلاف.

ووفقًا لشبكة (سكاي نيوز) البريطانية، فإن هذه المظاهرات تأتي عقب أسبوع من التجمع الحاشد الذي شارك فيه مئات الآلاف في شوارع لندن للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف إطلاق النار.

وقال بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، إن مظاهرات اليوم تم تنظيمها لإظهار أن “المواطنين العاديين” يدعمون وقف إطلاق النار.

وأضاف “سيخرج المواطنون العاديون في جميع أنحاء المملكة المتحدة اليوم، لإظهار أن الأغلبية الساحقة منهم يدعمون وقف إطلاق النار، وسيُظهرون تضامنهم مع الفلسطينيين الذين يعانون أوضاعًا لا يمكن تصورها”.

وقالت متحدثة باسم تحالف “أوقفوا الحرب” المنظم للفعاليات، إن مظاهرات اليوم تأتي قبل مظاهرة وطنية مقررة السبت المقبل.

بدورها، أكدت شرطة العاصمة أنها ستنشر عددًا إضافيًّا من قوات الأمن في المناطق التي تضم مجتمعات يهودية وإسلامية، استعدادًا للاحتجاجات التي ستُنظم في لندن نهاية هذا الأسبوع.

وأوضحت الشرطة أنها ستركز بشكل خاص على ضمان أن لا يشوب تلك الفعاليات أي تهديد لسلامة المشاركين فيها.