آثار دمار هائل جراء قصف الاحتلال على تل الزعتر شمال قطاع غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار الهائل الذي سببته غارات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة، فجر اليوم الأحد.

والتقطت الكاميرا إنقاذ شاب وطفلة لم تتجاوز 10 أعوام من تحت الركام، بالإضافة لمحاولات رجال الإنقاذ والأهالي إنقاذ أحياء لا يزالون تحت الأنقاض، وانتشال الجثامين.

وقال مسن فلسطيني، قصف الاحتلال منزله واستشهد عددًا من أفراد أسرته، وهو يشير إلى بيته الذي تهدم ” كان فيه 50 شخصا في هذه الدار لوحدها، هؤلاء كانوا دمي ولحمي، سحبتهم بيدي”.

وأضاف “ليس لنا إلا الله، غيره لا يوجد شيء، لا دول عربية ولا إسلامية”.

وقال أحد الأطفال الناجين من القصف، إن البناية التي نجى منها كانت مليئة بالأهالي، لافتًا إلى عدم معرفته مصيرهم، وخلال التصوير معه حدث أكثر من قصف إسرائيلي في محيط المنطقة.





واستشهد حتى الآن 12300 فلسطينيا في غزة بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلًا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء للمكتب الحكومي الفلسطيني صدر مساء أمس السبت.