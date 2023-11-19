استشهاد الصحفيَّين الفلسطينيَّين ساري منصور وحسونة اسليم بقصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة (فيديو)

أكدت قناة الأقصى الفلسطينية استشهاد الصحفي بقناة القدس ساري منصور وزميله حسونة اسليم بقصف للاحتلال على مخيم البريج، مساء أمس السبت.

وأفادت قناة الأقصى الفضائية بأن عدد الشهداء إثر قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ارتفع إلى 15 شهيدا.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن، أمس السبت، ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 56، كان آخرهم الصحفي مصطفى الصواف الذي استُشهد وزوجته وأحد أبنائه بقصف إسرائيلي لمنزله، قبل الإعلان عن استشهاد منصور وحسونة.

وذكرت قناة الأقصى على منصة تلغرام أنه يوجد 31 شهيدا في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال بمخيمي النصيرات والبريج (وسط القطاع) خلال ساعات الليلة الماضية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 44 يوما حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 12300 شهيد بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، وأكثر من 30 ألف مصاب.