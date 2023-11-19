بأزياء ملطخة بالدماء.. مظاهرة في مدينة أودنسه الدنماركية لرفض العدوان الإسرائيلي على مستشفيات غزة (فيديو)

أعرب متظاهرون في مدينة أودنسه الدنماركية، بطريقة مبتكرة، عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في غزة وخاصة القطاع الصحي أمام العدوان الإسرائيلي المتواصل على المستشفيات.

وارتدى المتظاهرون أزياء طبية ملطخة بالدماء، ونظموا مسيرة في أحد شوارع المدينة، وسط مظاهرة داعمة لغزة ورافضة لما تتعرض له مستشفيات القطاع من اعتداءات إسرائيلية.

بأزياء ملطّخة بالدماء.. مظاهرة في مدينة أودنسه الدنماركية لرفض العـ ـدوان الإسرائيلي على مستشفيات #غزة#الجزيرة_مباشر | #الدنمارك pic.twitter.com/nKz0FD7fwh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 18, 2023

وسبق لبعض مشجعي نادي ريال سوسيداد الاسباني أن تضامنوا مع غزة ومستشفياتها بالطريقة ذاتها، وارتدوا في إحدى مباريات الفريق الأسبوع الماضي ملابس وأقنعة بيضاء ملطخة بالدماء، ورفعوا العلم الفلسطيني ملطخا بالدماء أيضًا.

وتتعرض مستشفيات غزة، وخاصة شمالي القطاع، لاستهداف مستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم وجود مقار قيادة للمقاومة الفلسطينية داخل تلك المستشفيات وأسفلها.

وفي زيارة لوفد منظمة الصحة العالمية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، أمس السبت، وصفته المنظمة بأنه أصبح “منطقة موت”، وطالبت بإخلائه فورا.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن 26 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة توقفت تماما وخرجت من الخدمة بسبب الحرب الإسرائيلية، مؤكدة أن ما يجري بحق المستشفيات والأطباء والمرضى “عدوان سافر وجريمة نكراء، وإبادة جماعية بحق القطاع الصحي برمته”.