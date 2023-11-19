“بدم الشهداء يرتفع قدرنا”.. فلسطيني ينعى ابنته وطفليها استشهدوا بقصف منزلهم في رفح (فيديو)

بتأثر وحزن كبير يستقبل الفلسطيني محمد رمضان أبو جزر التعازي من أقاربه، بعدما استشهدت ابنته آلاء وطفلاها إثر قصف الاحتلال الإٍسرائيلي لمنزلهم في رفح جنوبي قطاع غزة، مساء أمس السبت.

وقال أبو جزر للجزيرة مباشر، إن الاحتلال قصف المنزل على ابنته وطفليها وهم نائمون في المنزل دون سابق إنذار، ليذهب ويجد حفيديه دون ملامح وعبارة عن أشلاء تحت الردم بقوله “شو يعني أطفال بعمر 5 و4 سنين تنمحي ملامحهم وما تبين”.

وأضاف والدموع تملأ عينيه بعدما جمع ابنته وطفليها في كفن واحد “نحن نرتفع ويرتفع قدرنا بدم الشهداء”. ووصف الاحتلال بأنه “مجرم وحاقد ولن يجني مما يقوم به من مجازر الآن إلا الفشل في النهاية”.

وانتقد المجتمع الدولي وصمته بشأن القضية الفلسطينية، وقال “العالم لا يتعامل بالمبدأ، بل يتعامل بمكيالين ولمصالحه الاقتصادية الخاصة فقط، معتبرين أن البشر مجرد أرقام وليسوا أكثر من ذلك”.

وحتى آخر احصاء رسمي فلسطيني أمس السبت، استشهد حتى الآن 12300 فلسطيني في غزة بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلًا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء.