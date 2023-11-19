سياسة|قطاع غزة

بعد زيارة وفد لها.. منظمة الصحة العالمية: مستشفى الشفاء في غزة أصبح “منطقة موت” ونطالب بإخلائه فورا (فيديو)

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يتوسط وفدًا طبيًا من منظمة الصحة العالمية وأطباء مستشفى الشفاء.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يتوسط وفدًا طبيًّا من منظمة الصحة العالمية وأطباء مستشفى الشفاء (منصات التواصل)
19/11/2023

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أجرت، أمس السبت، مهمة إلى مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة، وذلك في ظل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى ومحاصرته.

وقالت المنظمة في بيان على منصة إكس “فِرقنا بقيت ساعة واحدة فقط داخل مستشفى الشفاء بسبب الوضع الأمني، ووصفوه بمنطقة الموت”.

وأوضحت أنه لا يزال هناك 25 عاملًا صحيًّا و291 مريضًا في مستشفى الشفاء، مؤكدة حدوث حالات وفاة عديدة للمرضى خلال الأيام الماضية بسبب إغلاق الخدمات الطبية.

وأضافت المنظمة “نقوم بوضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وأسرهم. نشعر بقلق بالغ بشأن سلامة واحتياجات المرضى والعاملين الصحيين والنازحين داخليًّا، الذين يقيمون في المستشفيات القليلة المتبقية التي تعمل جزئيًّا في الشمال”.

ووصف الفريق الوضع المأساوي بالقول “امتلأت الممرات وأراضي المستشفى بالنفايات الطبية والصلبة، مما زاد من خطر العدوى. وكان المرضى والعاملون الصحيون الذين تحدثنا معهم يشعرون بالخوف على سلامتهم وصحتهم وطلبوا الإخلاء”.

وأشارت المنظمة إلى أن مستشفى الشفاء لم يعد قادرًا على استقبال المرضى والجرحى، حيث يتم الآن تحويلهم إلى المستشفى الإندونيسي الذي “يعاني ضغوطًا شديدة ولا يكاد يعمل”.

“يفتقد أدني مقومات الحياة”

بدوره، قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، إن الوضع “سيئ ومُزرٍ” في مستشفى الشفاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الجزيرة مباشر “المرضى والكوادر الطبية يعيشون حالة صحية ومعيشية صعبة جدًّا. المستشفى يفتقد أدنى مقومات الحياة، سواء من المياه والغذاء، وأيضًا نقص للمستلزمات الطبية”.

وتابع “هنالك خطورة شديدة جدًّا، ولدينا مخاوف مِن فقدان حياة مَن تبقوا داخل المستشفى، سواء من المرضى وذويهم والكوادر الطبية”، وأكد المنظري ضرورة أن “تتخذ القيادات السياسية في كل الدول قرارًا بوقف اطلاق النار في غزة”.

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، في بيان أمس السبت، إن “أكثر من 500 مريض وجريح أنهكهم الجوع والعطش والألم، أجبرهم الجيش الإسرائيلي على الخروج من مجمع الشفاء الطبي، لكي يلاقوا مصيرهم في الشوارع وهم في أمسّ الحاجة إلى الرعاية الصحية والطبية الفائقة، لا سيما أن غالبيتهم من أصحاب الحالات الخطرة”.

وفجر الأربعاء الماضي، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بعد حصاره لأيام، حيث يضم مدنيين نزحوا من ديارهم جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر