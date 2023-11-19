بعد زيارة وفد لها.. منظمة الصحة العالمية: مستشفى الشفاء في غزة أصبح “منطقة موت” ونطالب بإخلائه فورا (فيديو)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أجرت، أمس السبت، مهمة إلى مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة، وذلك في ظل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى ومحاصرته.

وقالت المنظمة في بيان على منصة إكس “فِرقنا بقيت ساعة واحدة فقط داخل مستشفى الشفاء بسبب الوضع الأمني، ووصفوه بمنطقة الموت”.

وأوضحت أنه لا يزال هناك 25 عاملًا صحيًّا و291 مريضًا في مستشفى الشفاء، مؤكدة حدوث حالات وفاة عديدة للمرضى خلال الأيام الماضية بسبب إغلاق الخدمات الطبية.

وأضافت المنظمة “نقوم بوضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وأسرهم. نشعر بقلق بالغ بشأن سلامة واحتياجات المرضى والعاملين الصحيين والنازحين داخليًّا، الذين يقيمون في المستشفيات القليلة المتبقية التي تعمل جزئيًّا في الشمال”.

ووصف الفريق الوضع المأساوي بالقول “امتلأت الممرات وأراضي المستشفى بالنفايات الطبية والصلبة، مما زاد من خطر العدوى. وكان المرضى والعاملون الصحيون الذين تحدثنا معهم يشعرون بالخوف على سلامتهم وصحتهم وطلبوا الإخلاء”.

وأشارت المنظمة إلى أن مستشفى الشفاء لم يعد قادرًا على استقبال المرضى والجرحى، حيث يتم الآن تحويلهم إلى المستشفى الإندونيسي الذي “يعاني ضغوطًا شديدة ولا يكاد يعمل”.

WHO leads very high-risk joint humanitarian mission to Al-Shifa Hospital in Gaza 18 November 2023 – Earlier today, a joint UN humanitarian assessment team, led by WHO accessed Al-Shifa Hospital in northern Gaza to assess the situation on the ground and conduct a rapid… pic.twitter.com/JD5lnpOqvH — WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) November 18, 2023

“يفتقد أدني مقومات الحياة”

بدوره، قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، إن الوضع “سيئ ومُزرٍ” في مستشفى الشفاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الجزيرة مباشر “المرضى والكوادر الطبية يعيشون حالة صحية ومعيشية صعبة جدًّا. المستشفى يفتقد أدنى مقومات الحياة، سواء من المياه والغذاء، وأيضًا نقص للمستلزمات الطبية”.

وتابع “هنالك خطورة شديدة جدًّا، ولدينا مخاوف مِن فقدان حياة مَن تبقوا داخل المستشفى، سواء من المرضى وذويهم والكوادر الطبية”، وأكد المنظري ضرورة أن “تتخذ القيادات السياسية في كل الدول قرارًا بوقف اطلاق النار في غزة”.

بعد زيارتها لـ #مستشفى_الشفاء.. المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للجزيرة مباشر: الوضع مزري للغاية pic.twitter.com/u8hkWjeyL2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 19, 2023

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، في بيان أمس السبت، إن “أكثر من 500 مريض وجريح أنهكهم الجوع والعطش والألم، أجبرهم الجيش الإسرائيلي على الخروج من مجمع الشفاء الطبي، لكي يلاقوا مصيرهم في الشوارع وهم في أمسّ الحاجة إلى الرعاية الصحية والطبية الفائقة، لا سيما أن غالبيتهم من أصحاب الحالات الخطرة”.

وفجر الأربعاء الماضي، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بعد حصاره لأيام، حيث يضم مدنيين نزحوا من ديارهم جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل.