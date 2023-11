بعد زيارة وفد لها.. منظمة الصحة العالمية: مستشفى الشفاء في غزة أصبح “منطقة موت” ونطالب بإخلائه فورا (فيديو)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أجرت، أمس السبت، مهمة إلى مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة، وذلك في ظل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى ومحاصرته.

وقالت المنظمة في بيان على منصة إكس “فِرقنا بقيت ساعة واحدة فقط داخل مستشفى الشفاء بسبب الوضع الأمني، ووصفوه بمنطقة الموت”.

وأوضحت أنه لا يزال هناك 25 عاملًا صحيًّا و291 مريضًا في مستشفى الشفاء، مؤكدة حدوث حالات وفاة عديدة للمرضى خلال الأيام الماضية بسبب إغلاق الخدمات الطبية.

وأضافت المنظمة “نقوم بوضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وأسرهم. نشعر بقلق بالغ بشأن سلامة واحتياجات المرضى والعاملين الصحيين والنازحين داخليًّا، الذين يقيمون في المستشفيات القليلة المتبقية التي تعمل جزئيًّا في الشمال”.

ووصف الفريق الوضع المأساوي بالقول “امتلأت الممرات وأراضي المستشفى بالنفايات الطبية والصلبة، مما زاد من خطر العدوى. وكان المرضى والعاملون الصحيون الذين تحدثنا معهم يشعرون بالخوف على سلامتهم وصحتهم وطلبوا الإخلاء”.

وأشارت المنظمة إلى أن مستشفى الشفاء لم يعد قادرًا على استقبال المرضى والجرحى، حيث يتم الآن تحويلهم إلى المستشفى الإندونيسي الذي “يعاني ضغوطًا شديدة ولا يكاد يعمل”.

WHO leads very high-risk joint humanitarian mission to Al-Shifa Hospital in Gaza

18 November 2023 – Earlier today, a joint UN humanitarian assessment team, led by WHO accessed Al-Shifa Hospital in northern Gaza to assess the situation on the ground and conduct a rapid… pic.twitter.com/JD5lnpOqvH

— WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) November 18, 2023