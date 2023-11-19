بعد مجزرتي مدرستي الفاخورة وتل الزعتر.. الأزهر يدعو أحرار العالم للتكاتف في مواجهة “إرهاب الصهاينة”

الأزهر: العالم الصامت والأمتان العربية والإسلامية لم يقدموا ما يبيض الوجوه عند الله في حق الفلسطينيين

دعا الأزهر الشريف كلَّ أحرار العالم للتكاتف في مواجهة ما سماه “إرهاب الصهاينة” ومن يقف خلفهم، والضغط بكل ما أُوتوا من قوةٍ لوقف هذا “العدوان الأسود” الذي يستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والشباب بعد المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر بقطاع غزة.

وأكد الأزهر في بيان له ضرورة فضح جرائم جيش الاحتلال ومذابحه ومجازره المستمرة في حق الفلسطينيين الأبرياء، في ظل صمت المجتمع الدولي وتخاذل القريب والبعيد.





وأكد الأزهر في بيانه أن استهداف “الكيان الصهيوني الإرهابي” للنازحين الأبرياء في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر، والذي راح ضحيته مئات الشهداء والمصابين، يمثل حزمة جرائم غير إنسانية وغير أخلاقية، تُضاف إلى سجلَّات هذا الكيان الدموي الذي لا يعرف معنى الإنسانية والأخلاق والقيم، ولا يفهم سوى لغة القتل والجبروت والاغتصاب والتعدي على حقوق الآخرين.

كما أكد الأزهر أن كل احتلال إلى زوال وأن “الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي المجرم” سيحمل عصاه ويرحل عن أرض فلسطين، آجلًا أم عاجلًا.

وتقدم الأزهر “بخالص العزاء وصادق المواساة لأصحاب الحق والأرض والقضية العادلة، وللأمتين العربية والإسلامية والعالم الصامت من الذين لم يحركوا ساكنا، وعجزوا عن إنقاذ إخواننا في فلسطين الأبية، ولم يقدِّموا ما يبيض الوجوه عند الله وفي سجلات التاريخ”.

ووجه الأزهر رسالة إلى أهل فلسطين قائلًا “لا تيأسوا أيها الفلسطينيون فإن ثأركم عند الله، وهو الغالب الذي لا يُقهر”. كما توجه الأزهر بالدعاء إلى الله عز وجل أن “يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب الفلسطينيين الشرفاء، وأن ينصرهم على عدوهم وعدونا وعدو الإنسانية”.

وصباح السبت، قصف جيش الاحتلال “مدرسة الفاخورة” التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين. وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أن جثامين الشهداء تغطي ممرات المدرسة، وهناك صعوبة في نقل العدد الكبير منهم.

وكان جيش الاحتلال قد قصف أيضا مدرسة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، ما أسفر عن استشهاد 50 نازحا وإصابة العشرات.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إسرائيل ستحاسب على المجزرة التي ارتكبتها في مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

ومنذ 43 يومًا، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني.