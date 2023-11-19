“جثث متحللة وأشلاء على الطرقات”.. نازحون من غزة يروون شهادات مروعة عن الأوضاع في الشمال (فيديو)

أدلى نازحون من سكان غزة بشهادات مروعة عن الأوضاع في الشمال، حيث التقت الجزيرة مباشر عددًا منهم فور وصولهم إلى خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت ضحى أبو غبن إن الأوضاع في الشمال تشبه أهوال يوم القيامة، وإنهم باتوا لا يستطيعون التعرف على الشوارع أو المناطق بعد اختفاء معالمها جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل على المدينة.

وأضافت أنها شاهدت أشلاءً وجثثًا متحللة في الطرقات، وعددًا من الجثث المجهولة الهوية لم تُدفن في المقابر حتى الآن.

“دروع بشرية”

أما مصطفى الأخرس فقال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم ترحم كبيرًا أو صغيرًا أو شيخًا أو امرأة، وإنهم خلال رحلة النزوح التي استمرت يومًا ونصف تعرضوا لمختلف أنواع الضرب والإهانة.

وأضاف أن جنود جيش الاحتلال اتخذوهم “دروعًا بشرية لحماية أنفسهم من المقاومة”.

وأوضح الأخرس في لقائه مع الجزيرة مباشر أن القصف والاشتباكات لا تتوقف على مدار الساعة، وأن قوات الاحتلال تستهدف أي شخص يشاهدونه يتحرك من مكانه.

ووجَّه انتقادًا لاذعا إلى الصليب الأحمر الدولي في القطاع بسبب ما وصفه بالتقاعس عن إنقاذهم، مؤكدًا أنهم لم يقدموا إليهم أي مساعدة، واكتفوا بمشاهدة الجثث والأشلاء.

“أطفال مذعورون”

شهادة أخرى جاءت من سمية عواد التي وصلت السبت إلى خان يونس، إذ قالت إن الأوضاع في الشمال مزرية بسبب استمرار القصف الذي لا يهدأ ولا يتوقف.

وأشارت إلى أن القذائف يتم إطلاقها عشوائيًّا، مما يصيب الأطفال بالذعر وعدم القدرة على النوم طوال الليل.

وأضافت سمية أنها تسكن قرب إحدى المقابر في مدينة غزة، وشاهدت الأشلاء والجثث ملقاة في كل مكان لدرجة أنهم لا يستطيعون تحديد هوية الشهداء.