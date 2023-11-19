“حماس”: إسرائيل قصفت المحتفلين بغلاف غزة واختلقت الأكاذيب لإبادة أهالي القطاع وتهجيرهم

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ما نشرته صحيفة (هآرتس) العبرية بشأن استهداف مروحية عسكرية بالخطأ محتفلين إسرائيليين يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دليلًا جديدًا على كذب روايات الاحتلال وتبريراته المضللة لحربه على غزة.

واستدلت الحركة بنتائج التحقيقات التي نشرتها الصحيفة الإسرائيلية نقلًا عن شرطة الاحتلال، التي خلصت فيها إلى أن طائرة حربية إسرائيلية هي من استهدف محتفلين قرب مستوطنة “رعيم” بغلاف غزة يوم 7 أكتوبر.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة (حماس) -في بيان اليوم- إن هذه التصريحات “تثبت كذب الروايات الصهيونية السابقة والقائمة على اختلاق القصص والأكاذيب حول استهداف المقاومة للمدنيين، بهدف تبرير العدوان والمجازر والإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة”.

وكانت (هآرتس) كشفت، أمس السبت، أن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عززت أن مقاتلي كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحماس- المشاركين في عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر، لم يكن لديهم علم مسبق بالمهرجان الذي أقيم بالقرب من “كيبوتس رعيم” القريب من قطاع غزة، وقرروا التوجّه إلى المكان بعد أن اكتشفوا أن هناك فعالية فنية كبرى قرب الحدود.

هآرتس نقلا عن تحقيقات للشرطة: مروحية عسكرية أصابت بالخطأ عددا من المحتفلين الإسرائيليين يوم 7 من أكتوبرhttps://t.co/Z53D6nNMOr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 19, 2023

وذكرت الصحيفة أن مروحية عسكرية إسرائيلية وصلت إلى الموقع، وفتحت النار على الحشود ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين في المهرجان.

ووفقًا للصحيفة “قدرت الشرطة الإسرائيلية عدد من قتلوا جراء إطلاق النار على الحفل بنحو 364 شخصًا”، دون تحديد هوياتهم.

وأوضح برهوم أن هذه المزاعم “تؤكد كذب الروايات الصهيونية التي ساقها خلال هذه الحرب الإجرامية، التي برر بها اقتحام مستشفى الرنتيسي ومجمع الشفاء الطبي وقصف المدارس ودور العبادة وقتل الآلاف من المدنيين، وهو ما يؤكد أيضًا أن هذا العدوان يقوم على التضليل واختلاق الأكاذيب للتغطية على الهدف الحقيقي وهو الإبادة الجماعية والتهجير للشعب الفلسطيني”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ44 شن حرب مدمرة على غزة، خلّفت 12 ألفًا و300 شهيد فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلًا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وسط دعوات لفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية، ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.