شهداء وجرحى جرّاء مجزرة إسرائيلية جديدة بحي الشيخ رضوان في غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار الذي خلّفه قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل مأهول بالسكان في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، اليوم الأحد.

وأسفرت المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال في منطقة “أبو إسكندر” بحي الشيخ رضوان عن تدمير المنزل بالكامل وتسويته بالأرض، مما أدى إلى استشهاد وإصابة جميع من كانوا فيه.

كما طال القصف الذي استهدف المنزل بصاروخين المواطنين الذين كانوا يتجمعون بجواره لتعبئة المياه.

وتُظهر الصور انتشال شهداء بينهم أطفال، بينما لم تستطع فرق الإنقاذ الوصول إلى عدد كبير من الشهداء والمصابين العالقين تحت الأنقاض حيث يجري البحث يدويا.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 44 يوما حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 12300 شهيد بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، وأكثر من 30 ألف مصاب.