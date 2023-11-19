فلسطيني دمر الاحتلال بيته: “هنظل صامدين وهنطلع من تحت الردم وهنقف لنتنياهو” والنكبة لن تتكرر (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار الذي خلّفه قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع سكني في مخيم البريج وسط قطاع غزة، أمس السبت، وأسفر عن 31 شهيدا.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن القصف استهدف تجمعا أمام أحد محال البقالة المتبقية التي توفر للناس بعض احتياجاتهم الأساسية، مما أدى إلى دمار شامل.

وروى أحد أصحاب المنازل المدمرة للجزيرة مباشر ما حدث قائلا “أمس بعد صلاة العشاء بنحو ساعة ونصف، كنا قاعدين في مدارس الإيواء، وتاركين البيت، سمعنا صوت انفجار ضخم جدا، جئنا فورا، لم نر شيئا من كثافة الغبار، جيراني وإخوتي وابني كان موجود في الدار”.

وأضاف “بعد تلاشي الغبار فوجئنا بمنظر لم أستطع تحمله، هذا المنظر، الشهداء أشلاء، بيتي وبيوت جيراني أصبحت على الأرض، أطفال صغار كانوا قاعدين أمام باب الدار صاروا أشلاء متناثرة، أقدام، رؤوس، قلت الحمد لله”.

وتابع “نتنياهو الأرعن، منطقة هادئة، ناس غلابة، هذا محل تجاري الناس كلها بعد العشاء جاءت للتسوق والشراء منه، كان مليان استهدفوه بالقصف، من 25 إلى 30 شهيد أغلبهم كانوا يسيرون في الشارع، كلهم أشلاء”.

النكبة لن تتكرر

وفي رسالة موجهة إلى العالم قال “ما بدناش منهم أي حاجة، العالم اللي بيساعدنا للأسف بيبعت لنا مياه وأكفان، بيقول لنا موتوا، إحنا مش هنموت، إحنا هنظل صامدين، قد ما نتنياهو وإسرائيل وأمريكا وجيوش أمريكا والغرب الأوروبي كله يضربوا فينا إحنا صامدين، هنطلع من تحت الردم أنا وأولادي وعائلتي وجيراني وشعب فلسطين، كلنا هنطلع من تحت الردم، وهنقف لنتنياهو، إحنا هنتحدى العالم كله، النكبة لن تتكرر مرة أخرى إلا على جثثنا وأشلائنا”.

وأضاف “إذا كانوا متخيلين إن إحنا هنخرج من فلسطين، هذي دورنا، بيتي راح، هذا مش بيتي، كل فلسطين بيتي، سنظل صامدين هنا”.

وفي رسالة إلى الدول العربية، قال “بنطلب من الدول العربية الرجعية اللي ما وقفت معانا في أي حاجة، جيوش ودبابات من 50 سنة صدأت ولم تتحرك من مكانها، بتعدوا العدة والجيوش لمن؟ ما حدش وقف معانا، ما بدناش منكم أي حاجة، ما لنا إلا رب العالمين، وبنقول الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 44 يوما حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 12300 شهيد بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، وأكثر من 30 ألف مصاب.