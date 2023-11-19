كاليفورنيا.. متظاهرون يقتحمون مؤتمرًا للحزب الديمقراطي ويطالبون بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

اقتحم متظاهرون متضامنون مع قطاع غزة، أمس السبت، مؤتمرًا للحزب الديمقراطي في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا للمطالبة بوقف إطلاق النار على غزة.

وحسب موقع “بوليتكو”، فإن المتظاهرين مكثوا في المكان لفترة ليجبروا الحزب على إلغاء الفعالية. ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية رافعين لافتات مدون عليها “فلسطين حرة”، مطالبين بوقف إطلاق النار الآن في قطاع غزة.

كما ردد المتظاهرون هتافات مثل “من النهر إلى البحر” في إشارة لفلسطين، و”المقاومة مبررة عندما يتم يقع الناس تحت الاحتلال”، وفقًا لـ”بوليتكو”.

ومنتصف الشهر الماضي، اقتحم مئات اليهود الأمريكيين مبنى الكونغرس للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتنديد بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في القطاع.





ويرى المتظاهرون أن الاحتجاجات في الخارج خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا تضغط على الحكومات لوقف الحرب، وهو ما أقر به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، وقال “إن هناك ضغوطًا تتصاعد ضدهم في أمريكا وحول العالم”.