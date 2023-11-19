لأول مرة.. مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب على غزة والتوصل إلى حل الدولتين (فيديو)

تظاهر المئات، السبت، في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بانطلاق مظاهرة (يهودية – عربية) للمناداة بوقف الحرب في قطاع غزة فورًا.

وأشارت الهيئة إلى أن المظاهرة هي الأولى من نوعها في هذا الشأن، وبادرت إلى تنظيمها الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (تضم سياسيين عربًا ويهودًا) بعد التوصل إلى تسوية في محكمة العدل العليا الإسرائيلية وبموافقة الشرطة، بعد أن تم تحديد عدد المشاركين بـ700.

وطالب المتظاهرون بالتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى، وإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ودفع مبدأ حل الدولتين قدمًا.

يأتي ذلك بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليته البرية إلى حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ومنطقة جباليا شمالي القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان “تواصل قيادة المنطقة الجنوبية توسيع نشاطها الهجومي، ليشمل أحياء أخرى في قطاع غزة، حيث دهمت القوات التابعة لها منطقتي الزيتون وجباليا”.

وأضاف البيان “يوسع الجيش الإسرائيلي عملياته الهجومية في قطاع غزة، وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، تشن قوات الفرقة 36 هجومًا في منطقة الزيتون”.

تواصل قيادة المنطقة الجنوبية توسيع نشاطها الهجومي ليشمل أحياء أخرى في قطاع غزة، حيث داهمت القوات التابعة لها منطقتي الزيتون وجباليا بهدف ضرب المخربين والبنية التحتية الإرهابية لحماس. وتعمل قوات الفرقة 36 على حسم كتيبة "الزيتون" التابعة لحماس، وهي إحدى الكتائب الرئيسية للمنظمة… pic.twitter.com/JVANmR2vQL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 18, 2023

وتابع “بينما تشن قوات الفرقة 162 هجومًا في منطقة جباليا التي تُعَد مركز القيادة للواء شمال قطاع غزة التابع لحماس، حيث تتمركز أربع كتائب تابعة لها، بالإضافة إلى أن الجيش ينشط أيضًا في حيَّي الشيخ عجلين والرمال”.

وأشار البيان إلى أن “الجنود الإسرائيليين يخوضون قتالًا عنيفًا واشتباكات مع المسلحين الفلسطينيين”.





ومنذ 43 يومًا، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 12 ألف شهيد بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، إضافة إلى أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني.