من ذوي الاحتياجات الخاصة.. شهيد برصاص الاحتلال في جنين ووالدته تودعه بكلمات مؤثرة (فيديو)

شوهدت والدة الشهيد وهي تذرف الدموع، قائلة “الله يرضى عليك يا ابني، سلّم عليهم”

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر لحظات مؤثرة لوداع مسنة فلسطينية ابنها، بعد استشهاده برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية، أمس السبت.

ووُضع جثمان عصام الفايد (من ذوي الاحتياجات الخاصة) داخل المنزل، لتلقي عليه الأسرة ووالدته النظرة الأخيرة قبل دفنه.

وشوهدت والدة الشهيد وهي تذرف الدموع، قائلة “الله يرضى عليك يا ابني، سلّم عليهم”.

والشهيد عصام فايد (46 عامًا) كان لديه شقيقان استُشهدا في عام 2002، هما أمجد ومحمد الفايد، كما استُشهد أولاد إخوته الاثنين أخيرًا.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر سيارات الإسعاف لمنعها من إغاثة المصابين في مخيم جنين بالضفة الغربية pic.twitter.com/mb8PzVDwly — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 19, 2023

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية قد اقتحمت جنين، وانتشرت في بعض أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

واندلعت اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في عدد من أحياء المدينة والمخيم، وفجّرت القوات أبواب عدد من المنازل.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استُشهد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 200 فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو/حزيران 1967.