هآرتس نقلا عن تحقيقات للشرطة: مروحية عسكرية أصابت بالخطأ عددا من المحتفلين الإسرائيليين يوم 7 من أكتوبر

كشفت صحيفة (هآرتس) العبرية أن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عززت أن مقاتلي كتائب عزالدين القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”) المشاركين في عملية “طوفان الأقصى” في 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم يكن لديهم علم مسبق بالمهرجان الذي أقيم بالقرب من “كيبوتس رائيم” القريب من قطاع غزة، وقرروا التوجّه إلى المكان بعد أن اكتشفوا أن هناك فعالية فنية كبرى قرب الحدود.

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، يوم السبت، أن مروحية عسكرية إسرائيلية وصلت إلى الموقع وفتحت النار على الحشود ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين في المهرجان.

An investigation by Israeli security Establishment: Hamas likely didn’t have advance knowledge of Nova festival, the investigation shows that an Israeli war plane opened fire on all celebrants in an attempt to target Hamas fighters. This proves that all the allegation made by the… pic.twitter.com/MnD158hkxR

— Ra'ad Haroun (@raedharoun) November 18, 2023