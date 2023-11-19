واشنطن بوست: قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 5 أيام مقابل الإفراج عن عشرات الرهائن

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، السبت، نقلا عن مصادر مطلعة أن إسرائيل والولايات المتحدة وحركة حماس على وشك التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح عشرات النساء والأطفال المتحجزين في قطاع غزة، مقابل وقف القتال لمدة 5 أيام.

وبموجب شروط الاتفاق التفصيلي المكون من ست صفحات، ستوقف إسرائيل كافة عملياتها العسكرية ضد غزة لمدة خمسة أيام على الأقل، بينما يتم إطلاق سراح 50 رهينة أو أكثر على دفعات كل 24 ساعة. وستكون هناك مراقبة جوية للحركة على الأرض.

وذكرت الصحيفة أن وقف القتال يهدف إلى السماح بزيادة كبيرة في كميات المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود، للدخول من مصر إلى القطاع المحاصر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي اشترط عدم ذكر اسمه قوله ” أحرزنا تقدما ونعمل جاهدين للتطويره، إلا أن الوضع لا يزال متقلبا”.

وأفادت الصحيفة أنه عقب نشر مقالها، غرد أدريان واتسون، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، على حسابه على موقع إكس ” لم نتوصل لاتفاق بعد نعمل جاهدين لذلك”.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الإطار للاتفاق وضع على مدار أسابيع من المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة بين إسرائيل والولايات المتحدة وحماس، التي مثلها بصورة غير مباشرة وسطاء قطريين، وفقا لدبلوماسيين عرب وأجانب تحدثوا للصحيفة. وتابعت واشنطن بوست أنه لم يتضح بعد إذا كانت إسرائيل ستوافق على إيقاف مؤقت في حربها على غزة، إذا صحت هذه الشروط.