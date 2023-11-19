واشنطن بوست: إسرائيل وأمريكا وحماس تقترب من اتفاق للإفراج عن عشرات الرهائن في غزة مقابل هدنة لمدة 5 أيام

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، السبت، نقلا عن مصادر مطلعة أن إسرائيل والولايات المتحدة وحركة حماس على وشك التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح عشرات النساء والأطفال المتحجزين في قطاع غزة، مقابل وقف القتال لمدة 5 أيام.

ويمكن أن يؤدي الاتفاق، الذي قد يبدأ خلال الأيام المقبلة، إلى أول توقف مستدام للحرب على غزة.

وبموجب شروط الاتفاق التفصيلي المكون من ست صفحات، ستوقف إسرائيل كافة عملياتها العسكرية ضد غزة لمدة خمسة أيام على الأقل، بينما يتم إطلاق سراح 50 رهينة أو أكثر على دفعات كل 24 ساعة.

وستكون هناك مراقبة جوية للحركة على الأرض.