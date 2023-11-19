سياسة|قطاع غزة

15 شهيدا في قصف لطائرات الاحتلال بمخيم النصيرات وخان يونس في قطاع غزة

آثار الدمار الكبير الذي لحق لمربع سكني في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا.
مدة الفيديو 01 minutes 12 seconds
19/11/2023

واصلت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، قصف مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، ومدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 13 مواطنا بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة زهد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أعلن عن استشهاد امرأة وطفلتها وإصابة عدد آخر، بعد قصف منزل لعائلة أبو عكر بمحيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس.

وذكرت قناة الأقصى على منصة تلغرام أنه يوجد 31 شهيداً في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في مخيمي النصيرات والبريج (وسط القطاع) خلال ساعات الليلة الماضية.

يأتي ذلك في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي شن غارات يومية على جنوبي القطاع رغم إعلانه أنها منطقة آمنة بغية دفع السكان في شمال القطاع إلى النزوح إليه.

وسبق أن تحدث المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مرارا، عن بلاغات تفيد بوجود جثث لمئات النازحين الفلسطينيين على طرقات كانت أعلنتها إسرائيل آمنة باتجاه جنوب القطاع.

يأتي ذلك بعدما جدد متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنذاره لأهل غزة وطلب منهم النزوح نحو الجنوب من أجل سلامتهم، على حد زعمه.

وأفادت قناة الأقصى على منصة تلغرام بوصول عدد من الشهداء والجرحى جراء سلسلة الغارات التي استهدفت منازل ومساجد بمنطقة تل الزعتر شمال القطاع.

وفي شمال القطاع أيضا استهدف طيران الاحتلال منازل في منطقة قليبو، فيما استهدف محيط مقبرة بيت لاهيا.

كما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة وقصف مدفعي استهدف محيط منطقة الزرقا ومخيم جباليا مما أوقع إصابات وأحدث دمارا في المكان.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 44 يوما حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، وأكثر من 30 ألف مصاب.

المصدر : وكالات