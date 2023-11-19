15 شهيدا في قصف لطائرات الاحتلال بمخيم النصيرات وخان يونس في قطاع غزة

واصلت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، قصف مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، ومدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 13 مواطنا بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة زهد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أعلن عن استشهاد امرأة وطفلتها وإصابة عدد آخر، بعد قصف منزل لعائلة أبو عكر بمحيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس.

وذكرت قناة الأقصى على منصة تلغرام أنه يوجد 31 شهيداً في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في مخيمي النصيرات والبريج (وسط القطاع) خلال ساعات الليلة الماضية.

31 شهيداً في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في مخيمي النصيرات والبريج خلال ساعات الليلة الماضية. تصوير: عطية درويش pic.twitter.com/FK0V6GPLQP — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 19, 2023

يأتي ذلك في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي شن غارات يومية على جنوبي القطاع رغم إعلانه أنها منطقة آمنة بغية دفع السكان في شمال القطاع إلى النزوح إليه.

وسبق أن تحدث المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مرارا، عن بلاغات تفيد بوجود جثث لمئات النازحين الفلسطينيين على طرقات كانت أعلنتها إسرائيل آمنة باتجاه جنوب القطاع.

إصابات بين الأطفال خلال الغارات التي شنها جيش الاحتلال على خانيونس خلال الساعات الماضية. pic.twitter.com/ZedrcMaFQQ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 19, 2023

يأتي ذلك بعدما جدد متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنذاره لأهل غزة وطلب منهم النزوح نحو الجنوب من أجل سلامتهم، على حد زعمه.

وأفادت قناة الأقصى على منصة تلغرام بوصول عدد من الشهداء والجرحى جراء سلسلة الغارات التي استهدفت منازل ومساجد بمنطقة تل الزعتر شمال القطاع.

وفي شمال القطاع أيضا استهدف طيران الاحتلال منازل في منطقة قليبو، فيما استهدف محيط مقبرة بيت لاهيا.

كما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة وقصف مدفعي استهدف محيط منطقة الزرقا ومخيم جباليا مما أوقع إصابات وأحدث دمارا في المكان.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 44 يوما حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، وأكثر من 30 ألف مصاب.