أبو عبيدة: مجاهدونا دمروا ما قوامه كتيبة دبابات وقتلوا عددا كبيرا من جنود الاحتلال (فيديو)

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، أن مقاتليها يواصلون التصدي لتوغلات جيش الاحتلال، وأنهم قتلوا عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال، فضلًا عن تدمير دبابات ومدرعات إسرائيلية.

وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم القسام، في كلمة صوتية “تمكن مجاهدونا في الـ48 ساعة الأخيرة من تدمير ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر وقتل وإصابة عدد كبير من جنود الاحتلال، حيث يهاجم مجاهدونا بمضادات الدروع والالتحام المباشر وإسقاط القذائف من المسيّرات على تجمعات العدو والهجوم بمسيرات انتحارية على أماكن التحشد”.

وأوضح أن مقالتي القسام تمكنوا من الالتفاف خلف خطوط القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع، والإغارة على تجمعات للجنود والآليات ومهاجمتهم من النقطة صفر.

تدمير 6 دبابات وناقلتي جند

وعن أبرز عمليات الهجوم المضاد، اليوم الخميس، قال أبو عبيدة إن المقاتلين “دمروا 6 دبابات وناقلتي جند وجرافة وأوقعوا خسائر فادحة في صفوف قوات العدو”، مشيرًا إلى أن ناقلة الجنود “النمر” التي روج لها الاحتلال على أنها الأكثر تحصينًا، سقطت في أول اختبار أمام قذائف القسام.

ووجّه أبو عبيدة رسالة لإسرائيل والمستوطنين قائلًا “نقول لجمهور العدو، إن قيادتكم التي كذبت عليكم بمدى حصانة فرقة غزة، وكذبت عليكم في ملف الأسرى، وقتلت أبناءكم بالطائرات داخل غزة وقررت أن تعيد العشرات منهم في التوابيت”.

وتابع “فإنها تكذب عليكم في أعداد القتلى الجنود في غزة، ونؤكد بأن أعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادتكم، فترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء”.

أبو عــ ـبيــ ــدة للإسرائيليين: ترقبوا الكثير من جنودكم عائدين في أكياس سوداء.. وحكومتكم تكذب عليكم بشأن أعداد القتلى الذين سقطوا في #غزة#الجزيرة_مباشر | #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/ap79hoZPkd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 2, 2023

كما وجّه رسالة للشعب الفلسطيني في غزة، قائلًا “يا أبناء شعبنا، إننا ألمنا لاستشهاد الآلاف من أبناء شعبنا في مجازر ومحارق ارتكبها هذا العدو النازي ولا يزال، ذلك سيزيدنا قوة لكي يدفع جنوده ثمنًا باهظًا”، مضيفًا “نقاتل على أرضنا وترابها وسنجعل غزة كما كانت لعنة التاريخ على هذا الكيان”.

وأشار إلى أن القسام تشعر بالعزة عندما يتفاخر قادة الاحتلال باختراق خطوط دفاعية في غزة، وقال “كأنها تتفاخر باختراق خطوط دفاع دولة عظمى، وهي في حقيقة الأمر تكون قد اخترقت شارعًا أو زقاقًا في غزة كانت أسقطت عليه أطنانًا من المتفرجات أو دخلت في مناطق مفتوحة، ومع ذلك يخرج لها مقاتلونا من حيث لا تحتسب”.

وأكد الناطق العسكري للقسام، أن الخيارات الدفاعية للكتائب متعددة، وستظل “تفاجئ العدو في كل خطوة يخطوها”.