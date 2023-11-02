أطباء بلا حدود: أكثر من 20 ألف جريح لا يزالون في قطاع غزة

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في قطاع غزة بعدما تمّ الأربعاء إخراج أول دفعة من الجرحى والمرضى من القطاع الفلسطيني إلى مصر عن طريق معبر رفح.

وقالت المنظمة الإنسانية في بيان إنّ “أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في غزة، مع إمكانية محدودة للحصول على الرعاية الصحيّة بسبب الحصار والقصف المستمر” من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المنظمة إن موظفيها الدوليين البالغ عددهم 22 موظفاً غادروا غزة بالفعل، مطالبة بالسماح لعدد أكبر من سكّان القطاع بمغادرة القطاع.

وقالت المنظمة في بيانها “يجب السماح للراغبين في مغادرة غزة بأن يفعلوا ذلك بدون تأخير إضافي وبدون المساس بحقّهم في العودة إلى غزة لاحقاً”، مطالبة بـ”وقف فوري لإطلاق النار”.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول مصري قوله إن 76 جريحاً فلسطينياً و335 أجنبياً ومزدوج الجنسية غادروا قطاع غزة الأربعاء خلال أول عملية إجلاء سُمح بها منذ بدأ إسرائيل شن عدوانها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحذرت للأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية من الوضع الإنساني الكارثي في القطاع الفلسطيني الصغير البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة.

وبحسب السلطات الإسرائيلية فقد دخلت إلى قطاع غزة الأربعاء 61 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيانها إنّه “يجب السماح للإمدادات الطبية الأساسية والعاملين في المجال الإنساني بدخول غزة، حيث المستشفيات مكتظة والنظام الصحّي مهدد بالانهيار التامّ”.