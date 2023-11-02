ألقى عليهم طوبة فأردوه شهيدا.. الاحتلال يقتل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة في الضفة الغربية (فيديو)

وثقت “كاميرا” مراقبة في أحد المباني، لحظة إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب كان يلقي عليهم الحجارة، جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشاب فؤاد إسماعيل محمود أبو صبحة (23 عامًا) برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية أن أبو صبحة استشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل زيف جنوب الخليل، بعد مسيرة لطلبة المدارس خرجت من مدينة يطا، يوم الاثنين الماضي.

لحظة استشـ ــهاد شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على يد جنود الاحتلال في الضفة الغربية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/n87Dcv21zf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 2, 2023

وقام الطلاب برشق جنود الاحتلال المتمركزين في المنطقة بالحجارة، فيما رد جنود الاحتلال بإطلاق النار على الطلاب ما أدى لإصابة أبو صبحة، ونقل على إثرها إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا، وبسبب إصابته الحرجة أعلن الأطباء عن استشهاده.

وتتزايد حدة المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في الضفة الغربية بالتزامن مع العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ ينفذ الاحتلال عددًا من الاقتحامات في بلدات الضفة ومدنها، ويعتقل عددًا كبيرًا من المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان المتواصل على القطاع المحاصر، وحتى الآن استشهد 9061 بينهم 3760 طفلًا و2326 امرأة بالإضافة إلى أكثر من 32 ألف مصاب.