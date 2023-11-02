شاهد: “حزب الله” يدمر موقعا عسكريا إسرائيليا ويعلن استهداف 19 موقعا في وقت واحد

نشر “حزب الله” مقطع “فيديو” لاستهداف أحد المقرات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا بوساطة مسيّرة هجومية، وأعلن أنه استهدف اليوم الخميس 19 موقعًا عسكريًا إسرائيليًا.

وفي المقطع الذي نشره الحزب، قال إنه استهداف لمقر قيادة كتيبة الجيش الإسرائيلي ‏في ثكنة زبدين في مزارع شبعا بوساطة مسيّرة هجومية.

وحسب معلومات ذكرها “الفيديو”، فإن موقع زبدين هو مقر قيادة سريّة حدودية ضمن قطاع كتيبة شبعا-السهل من اللواء الشرقي في فرقة الجليل، موضحًا أنها تحوي على العديد من تجهيزات المراقبة الفنية ووسائل الاتصالات، كما يشغل الموقع سريّة مُركبة من ألوية المشاة والمدرعات النظامية.

من لبنان إلى تل أبيب… صواريخ المــ ـقاومــ ـة تستهدف مستوطنة كريات شمونة وتُشعل بها النيران #الجزيرة_مباشر | #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/KDCWOhQ7AF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 2, 2023

وأعلن الحزب في بيان، أنه بالتزامن مع استهداف ثكنة زبدين، فإن مقاتليه هاجموا في وقت واحد عصر اليوم الخميس، 19 موقعًا ونقطة عسكرية إسرائيلية بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة، وأكد “حققنا فيها إصابات مباشرة”.

وكشف أن المواقع التي تم استهدافها هي المرج، المالكية، جل الدير، رأس الناقورة البحري، خربة زرعيت، الضهيرة‏.

جيش الاحتلال يرد

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن هجومًا واسع النطاق لتدمير أهداف عسكرية لـ”حزب الله”، وذلك ردًا “على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية اليوم الخميس”.

وأوضح في بيان “قامت طائرات حربية ومروحيات تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية بمهاجمة أهداف لمنظمة حزب الله في الساعات القليلة الماضية ردًا على إطلاق النار الذي تم تنفيذه من لبنان في وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع هجمات المدفعية والدبابات الإسرائيلية”.

وأضاف “من بين الأهداف التي تم الهجوم عليها، البنى التحتية والمقرات العسكرية والبنى التحتية لتوجيه الإرهاب ومواقع إطلاق الصواريخ ومستودعات الذخيرة والمجمعات العسكرية التي يستخدمها التنظيم -حزب الله-“.