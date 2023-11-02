شرطة الاحتلال تعتدي بالضرب على يهود لتعاطفهم مع غزة (فيديو)

اعتدى أفراد من شرطة الاحتلال بالضرب المبرح في مدينة القدس على مجموعة من اليهود المناهضين للصهيونية، والرافضين للعدوان على قطاع غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع “فيديو” يظهر اعتداء الشرطة بوحشية على عدد من اليهود في أحد أحياء القدس.

وجاء الاعتداء بالتزامن مع مداهمة الشرطة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، للحي اليهودي في القدس لإنزال الأعلام الفلسطينية التي علقوها على منازلهم، والاعتداء على اليهود المتعاطفين مع الشعب الفلسطيني والرافضين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

لتأييدهم فلسطين.. انتهاكات واعتداءات شرطة الاحتلال على محتجين يهود بـ #القدس #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/6IYtL7LQ5a — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 2, 2023

وتتصاعد حدة التوترات في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، بالتزامن مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مما أسفر عن أكثر من 9 آلاف شهيد.

وأمس الأربعاء، عم الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية، تنديدًا بالعدوان، وشمل الإضراب، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحال التجارية، وسط دعوات للشعب بتصعيد المواجهة مع الاحتلال في ميادين التصدي كافة للاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان المتواصل على القطاع المحاصر، وحتى الآن استشهد 9061 بينهم 3760 طفلًا و2326 امرأة. بالإضافة إلى أكثر من 32 ألف مصاب.