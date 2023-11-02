صناع محتوى وصحفيون يعلقون بعد مجزرة الاحتلال في جباليا (فيديو)
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2/11/2023-|آخر تحديث: 2/11/202302:07 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
ندد صناع محتوى ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمربعات سكنية مكتظة بالمدنيين في مخيم جباليا بقطاع غزة التي خلّفت وراءها مئات الشهداء والجرحى.
وطالب النشطاء في مقاطع مصورة أرسلوها للجزيرة مباشر السلطات المصرية بفتح معبر رفح بشكل دائم، لإدخال المساعدات الإنسانية اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة، وكذلك نقل الجرحى للعلاج خارج غزة في ظل انعدام الإمكانيات في القطاع، وخروج عدد من المستشفيات عن الخدمة.
المصدر : الجزيرة مباشر