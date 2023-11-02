“فيديو” يظهر دمارا هائلا خلفه قصف الاحتلال للفالوجا في مخيم جباليا (شاهد)

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعًا سكنيًا في الفالوجا بمخيم جباليا في قطاع غزة، في وقت سابق الأربعاء، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات بعد أن تم تدمير مربع سكني كامل.

ولم يكن الموقع الذي قصفه الاحتلال، الأربعاء، بعيدًا عن المربع السكني الذي ارتكبت فيه إسرائيل مجزرة يوم الثلاثاء، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة حوالي 400 فلسطيني، معظمهم من الأطفال.

ويعد مخيم جباليا، أحد أكثر الأماكن اكتظاظًا بالسكان في قطاع غزة.