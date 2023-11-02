“لن نغيّر رأينا ولو قطعوا رؤوسنا”.. رئيس الوزراء الصومالي: “حماس” ليست إرهابية بل حركة تحرر إسلامية (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، هي حركة تحرر إسلامية وليست إرهابية.

وتضغط دول أوروبية وغربية بعد عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على دول لإدانة “حماس” أو وصفها بالإرهاب، خاصة الدول العربية.

وبالرغم من إدانة بعض الدول لـ”طوفان الأقصى”، إلا أن دولًا عربية وإسلامية رفضت ذلك، مؤكدة دعمها للمقاومة.

رئيس الوزراء الصومال: حماس ليست إرهابية، بل حركة تحررية إسلامية. ولا نغيّر رأينا وأن قطعوا رؤوسنا.. لتذهب المناصب والأعمار، ولكن لا نقول غير الحقيقة. أنا على يقين بأن الدماء المراقة في #غزة هي بداية تحرير المسجد الأقصى التي باتت وشيكة.

اسرائيل والخوارج التي نحاربها نحن سيّان. pic.twitter.com/hPX3hJJRNT — حسن قرني (@Hqorane) November 2, 2023

وقال رئيس الوزراء الصومالي، في خطاب اليوم الخميس، إن “حماس ليست إرهابية، بل حركة تحرر إسلامية”.

وأكد بري أنه لن يغيّر رأيه عن “حماس” حتى “ولو قطعوا رؤوسنا. لتذهب المناصب والأعمار، ولكن لم نقل غير الحقيقة”، مضيفًا “أنا على يقين بأن الدماء المراقة في غزة هي بداية تحرير المسجد الأقصى التي باتت وشيكة”.

خطاب رئيس الوزراء الصومال حمزة عبدي بري حول وصم #حركة_حماس بالإرهاب مترجم بالكامل. حيث ردة بشكل قوي على مطالب توصيف #حماس بالإرهاب، ووصفها بأنها حركة تحرر وجهاد حق. كما قارن بين إجرام الصهيوني وإجرام الإرهاب ضد شعب الصومالي. ووصف #طوفان_الأقصى كبشارة قرب تحرير #الاقصى. pic.twitter.com/z2VClUTnYu — Abdillahi RAAGE ✌🏾 (@_SayyidKa) November 2, 2023

من جانبها، ثمنت “حماس” تصريح رئيس وزراء الصومالي، وقالت في بيان “نعبّر عن تقديرنا لكل مواقف الدول والحكومات العربية والإسلامية وأحرار العالم التي تقف مع حق شعبنا المشروع في المقاومة والنضال من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير، في ظل عدوان وحرب إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال بدعم أمريكي”.