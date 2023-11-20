أبو عبيدة: دمرنا في الـ 72 ساعة الماضية 60 آلية عسكرية صهيونية منها 10 ناقلات جند (فيديو)

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتلي القسام تمكنوا من تدمير 60 آلية عسكرية إسرائيلية منها 10 ناقلات جند خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في قطاع غزة.

وأضاف في كلمة مسجلة، اليوم الاثنين، أن الاشتباكات لا تزال ضارية مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور في قطاع غزة.

وأكد أن مجاهدي “القسام” استهدفوا ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين واشتبكوا مع جنودها وقتلوا ما لا يقل عن 7.

وتابع: “مجاهدونا أجهزوا من المسافة صفر على 4 جنود ترجلوا من ناقلة جند قرب مستشفى الرنتيسي”.

وقال أبو عبيدة “نرجح أن العدو قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده في عملية نفذناها ضد ناقلة جند في مدينة غزة”.

وأكد أن مجاهدي “القسام” نفذوا عددا من العمليات النوعية ضد جيش الاحتلال وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل وجريح.

كما أشار إلى أن عناصر “القسام” استهدفوا قوة راجلة بعبوات مضادة للأفراد، السبت الماضي، وأوقعوا فيها إصابات محققة وسمعوا صراخ العدو واستغاثاته.

وكشف أبو عبيدة أن جيش الاحتلال يقصف آلياته المعطوبة من الجو في حال فشله في سحبها.

وختم أبو عبيدة كلمته بالقول إن محرقة العدو الإسرائيلي ضد شعبنا ستكون بداية نهايته، مؤكدا أنه سينكسر ولن تنكسر إرادتنا.

ومنذ 45 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد بينهم نحو 5500 طفل و3500 امرأة، إضافة إلى أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.