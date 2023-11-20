أشرف القدرة: الاحتلال يريد تحويل المستشفى الإندونيسي لثكنة عسكرية (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة دكتور أشرف القدرة إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي يأتي ضمن خطة لإخراج جميع الخدمات الصحية في القطاع من الخدمة، كما أنه يحاول تحويلها لـ”ثكنة عسكرية”.

ويشكل المستشفى الإندونيسي، حسب القدرة، عصب الخدمات الصحية في شمال القطاع، كما أنه الوحيد الذي لا يزال يستقبل حالات في هذه المنطقة منذ بداية العدوان.

ووصف القدرة للجزيرة مباشر المشهد في المستشفى الإندونيسي، “الاحتلال يحاصرها، ويوجد قناصة تضرب ساحات المستشفى وداخل الغرف أيضًا، المدفعية تقوم بإطلاق قذائف بشكل عشوائي داخل المبنى”.





وحذر القدرة من احتمالية حدوث “مجزرة كبيرة لا يمكن تحمل مشاهدها”، مشيرًا إلى أنه يوجد في المستشفى الإندونيسي ما يزيد من 200 من الطواقم الطبية و500 من الجرحى وألفي نازح.

وعن مستشفى الشفاء، قال القدرة إن “الاحتلال سرق أكثر من 100 جثة من ثلاجة الموتى بمجمع الشفاء ومن القبور، ولا نعرف نواياه”.

مشاهد مروعة لجرحى أصبحوا شـ ـهداء بعد قـ ـصف إسرائيلي مباشر دمـر أحد أقسام #المستشفى_الإندونيسي في غزة#غزة_تحت_القصف | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/dD4wQWVCzt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 20, 2023

وحول الوضع الطبي في القطاع، قال “هنالك أكثر من 220 شهيدًا من الكوادر الطبية و160 استهداف للمشافي وتدمير 60 سيارة إسعاف جراء العدوان”، وتابع “4 مستشفيات فقط تعمل بالحد الأدنى ومن المتوقع أن تخرج من الخدمة إذا لم تصل المساعدات”.

وأكد المتحدث باسم الصحة في غزة، أن التبرعات والمساعدات التي تصل القطاع “لا تلبي الحد الأدنى للسكان وخاصة المساعدات الطبية”، لافتًا إلى أن الاحتلال يتعمد تعطيل دخول الوقود للقطاع وهو ما يؤثر بشكل كبير على تقديم الخدمات الطبية.