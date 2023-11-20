أطباء مستشفى “شهداء الأقصى” يشيّعون زميلهم بعد استشهاده بقصف إسرائيلي (فيديو)

شارك أطباء من مستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة، اليوم الاثنين، في صلاة الجنازة على زميلهم الجرّاح أيمن صالحة الذي استُشهد بقصف إسرائيلي على منزله.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة صالحة في مدينة دير البلح وسط القطاع، أمس الأحد، مما أسفر عن استشهاد الطبيب أيمن وعدد من أفراد عائلته.

وقال المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى إياد الجبري “الدكتور أيمن ذهب ليطمئن على أسرته قبل وقت قليل من قصف الاحتلال لمنزله”.