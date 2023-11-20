إسرائيل تستهدف كنيسة في جنوبي لبنان وحزب الله يهاجم مواقع بصواريخ “بركان” (فيديو)

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الاثنين، إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت كنيسة مار جرجس في بلدة يارون قضاء بنت جبيل، و”ألحقت بها أضرارا كبيرة”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهته، أعلن حزب الله في بيانات على مدى اليوم استهداف مواقع إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان.

وقال الحزب إن مقاتليه استهدفوا “مقر فرقة الجليل 91 التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في ثكنة بيرانيت عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصواريخ بركان من العيار الثقيل”.

وذكر الحزب أنه استهدف “ثكنة بيرانيت” مرتين بصواريخ من طراز بركان من العيار الثقيل، موضحا أن “فرقة الجليل 91 هي المسؤولة عن الدفاع مقابل كامل الحدود اللبنانية”.

مدفعية العدو الاسرائيلي استهدفت كنيسة مار جرجس في بلدة يارون قضاء بنت جبيل والحقت بها أضرارا كبيرة pic.twitter.com/FF9z7AIdT9 — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 20, 2023

كما أعلن الحزب أنه استهدف “ثكنة ‏زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مباشرة”.

وأعلن الحزب أن مقاتليه هاجموا قوات مشاة إسرائيلية في كل من “تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون” و”محيط موقع الضهيرة” و”مثلث الطيحات”.

وقال الحزب إنه استهدف “مراكز تجمُّع جنود الاحتلال ‏الاسرائيلي غرب كريات شمونة بثلاث ‏مسيَّرات هجومية انقضاضية وبقذائف المدفعية”.





على الصعيد السياسي، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن مستشار الرئيس جو بايدن لأمن الطاقة آموس هوكشتاين سيتوجه إلى إسرائيل لمناقشة قضايا متعلقة بالحدود الشمالية مع لبنان، بما في ذلك كيفية منع اتساع رقعة الحرب.

وأضاف المسؤول “هذه الزيارة تأتي بعد أخرى قام بها هوكشتاين خلال الشهر الجاري لبيروت، حيث أوضح أن الولايات المتحدة لا تريد تصاعد الصراع في غزة وامتداده إلى لبنان”.

وأردف “سيؤكد هوكشتاين خلال وجوده في إسرائيل أن استعادة الهدوء على امتداد الحدود الشمالية لإسرائيل لها أهمية بالغة لدى للولايات المتحدة، ويجب أن تُمثل أولوية قصوى لكل من إسرائيل ولبنان”.