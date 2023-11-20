الأمم المتحدة: 70% من قتلى غزة من النساء والأطفال

كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان، الأحد، أن حوالي 70% من القتلى في قطاع غزة جراء الحرب، هم من النساء والأطفال.

وكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، في تدوينة على حسابه عبر فيسبوك أن “النساء والأطفال الفلسطينيين يستحقون الحياة”.

وأضاف “النساء والأطفال الفلسطينيين ليسوا أهدافا عسكرية.. أوقفوا إطلاق النار الآن”.

وشدد صندوق الأمم المتحدة للسكان، على أن “حوالي 70% من القتلى منذ التصعيد الأخير في غزة من النساء والأطفال”.

وفي منشور منفصل، أوضح الصندوق أن هنالك أكثر من 5 آلاف امرأة حامل من المتوقع أن يلدن الشهر المقبل في غزة، يواجهن مخاطر حقيقية في “ظل انعدام الوصول الآمن إلى المرافق الطبية التي تتعرض للاستهداف ونقص الوقود والمستلزمات الطبية”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ45 شنّ حرب مدمّرة على قطاع غزة، مستهدفًا آلاف المباني، ومخلفًا آلاف الشهداء والجرحى.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء أمس الأحد، ارتفاع عدد الشهداء جراء الحرب إلى أكثر من 13 ألفًا، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة، وقال المكتب، في بيان، إن عدد الإصابات زاد على 30 ألف إصابة، أكثر من 75% منها من الأطفال والنساء.

ونهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شكك الرئيس الأمريكي جو بايدن في صحة الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة في غزة، وهو ما دفع الوزارة إلى رصد ونشر جميع أسماء الشهداء للرد على التشكيك الأمريكي.