البخيتي: الحوثيون لديهم خيارات واسعة للتعامل مع إسرائيل إذا لم يتوقف العدوان على غزة (فيديو)

قال محمد البخيتي عضو المكتب السياسي للحوثيين، إن جماعة أنصار الله الحوثي لا يزال لديها خيارات واسعة للتعامل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي إذا لم يتوقف العدوان على غزة.

وأضاف لبرنامج (المسائية) عبر شاشة الجزيرة مباشر مساء الأحد، أن الحوثيين أثبتوا أن لديهم خيارات كثيرة للتعامل مع “العدو” الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها استولت على “سفينة إسرائيلية” واقتادتها إلى السواحل اليمنية، بعد ساعات من تحذيرها باستهداف السفن التي تملكها أو تشغّلها شركات إسرائيلية.

وأوضح البخيتي أن جماعة الحوثي تتعامل مع طاقم السفينة وفقًا لتعاليم الدين الإسلامي حتى لو كانوا يهودًا وإسرائيليين، وفق قوله.

“لن نسمح بإبادة غزة”

وشدد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة أو توسيع الصراع، مؤكدًا أنهم لن يسمحوا لها (إسرائيل) بإبادة أهل غزة.

وأكد البخيتي أن تدخّل الجماعة لم يكن بتوجيهات إيرانية، وأنهم أقدموا على احتجاز السفينة في ظل التواطؤ الغربي والدولي والخذلان العربي والإسلامي لأهلنا في غزة، وفق تعبيره.

وتابع “ما يقوم به الكيان الصهيوني يتعارض مع كافة القيم والأخلاق الدينية”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تراهنان على الانفراد بغزة وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ولهذا أتت عمليات جماعة الحوثي والمقاومة في جنوب لبنان للضغط على الكيان وتشتيت تركيزه في محاولة لتخفيف الضغط عن غزة.

وشدد على ضرورة أن تعمل الدول العربية والإسلامية على تسليح المقاومة الفلسطينية، ودعم “حماس” في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.





وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع قد قال “نفّذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني”.

وجدد المتحدث في (بيان متلفز) تحذير “كافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفًا مشروعًا” للجماعة.

وأكد الاستمرار في “تنفيذ العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة، وتتوقف الجرائم البشعة المستمرة حتى هذه اللحظة على إخواننا الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية”.

وشدد المتحدث على أن العمليات التي تقوم بها الجماعة “لا تهدد إلا سفن الكيان الإسرائيلي والمملوكة لإسرائيليين”.





ويأتي هذا التطور بعدما أعلنت جماعة الحوثي مرارًا استهداف إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ والمسيّرات، ردًا على “العدوان الإسرائيلي على غزة”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ44 شن حرب مدمرة على غزة، وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الحرب إلى أكثر من 13 ألفًا، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة.

وقال المكتب، في بيان، إن عدد الإصابات زاد عن 30 ألف إصابة، أكثر من 75% منها من الأطفال والنساء.