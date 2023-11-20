بالإنشاد والابتهالات.. هكذا يتغلب أطباء بغزة على ضغوط العمل أثناء إجراء العمليات الجراحية (فيديو)

أوقات عصيبة يعيشها الأطباء والعاملون بالمستشفيات داخل قطاع غزة خاصة مع استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد كبير من المستشفيات منذ بداية الحرب، ومع ازدياد أعداد الشهداء والمصابين يضطر الأطباء إلى العمل أكثر من 16 ساعة يوميا.

ومن هذه المستشفيات المستشفى الأوروبي في خان يونس، الذي أصبح يعج بالمصابين والحالات الحرجة، وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي يعمل فيها القطاع الطبي يضطر الأطباء إلى ابتكار بعض الطرق والأساليب للتخفيف من ضغط العمل، ومن بين هذه الطرق الإنشاد الديني والابتهالات وإلقاء بعض قصائد الشعر.

وفي مقابلة مع الجزيرة مباشر يقول الدكتور علاء ناجي إنهم بسبب كثرة الحالات الحرجة والخطيرة التي ترد إليهم يوميا في المستشفى، يحاولون تخفيف الضغط على أنفسهم بالإنشاد.

وقال “مع كثرة الضغوطات النفسية التي نتعرض لها فإننا نلجأ إلى ترديد بعض الأناشيد الدينية والوطنية خلال إجراء العمليات الجراحية للتخفيف من وطأة العمل والترويح عن النفس، وإضافة جو من المرح خلال العمل”.

ويشاركه في الرأي الدكتور جمال أبو هلال رئيس قسم العظام في المستشفى الذي قال إنهم يضطرون أحيانا إلى الإنشاد والابتهالات والمزاح؛ بسبب الظروف الصعبة والقاسية التي يعملون فيها إضافة إلى الضغط النفسي الشديد الذي يتعرضون له يوميًّا مختتما حديثه بأنهم إن لم يفعلوا ذلك فسوف يموتون جراء الحزن على أهلهم وشعبهم في فلسطين.