بعدما تحوّل إلى “منطقة موت”.. نقل الأطفال الخُدج الـ31 دون ذويهم من مستشفى الشفاء (صور)

أجلت طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، الأطفال الخدّج الـ31 من مستشفى الشفاء، شمالي قطاع غزة، تمهيدا لنقلهم إلى مستشفى الإمارات، في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وذكر الهلال الأحمر، في بيان، أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، تمكنت من إخلاء 31 طفلا من الخدج من مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

وأوضح البيان أن عملية الإجلاء جرت بتنسيق من منظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

Urgent:

🛑Today, PRCS emergency medical services teams, in coordination by the World Health Organization (WHO) and the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), successfully evacuated 31 premature babies from the Al-Shifa Hospital. 🚑They were… pic.twitter.com/PHCIDau9zM — PRCS (@PalestineRCS) November 19, 2023

وفجر الأربعاء الماضي، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء بعد حصاره لأيام، وهو يضم مرضى ومدنيين نزحوا من ديارهم، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وعبر منصة “إكس” قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن الأطفال نُقلوا إلى منشأة أقامتها الإمارات في رفح بجنوب قطاع غزة لتلقي “الرعاية الطارئة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة”.

وأبدت منظمة الصحة العالمية أسفها لأن أيا من الأطفال الرضع لم يكن برفقة أفراد أسرته، حيث إن وزارة الصحة في غزة لديها معلومات محدودة فقط، وغير قادرة حاليًا على العثور على أفراد الأسرة المقربين.

WHO-led joint UN and Red Crescent mission evacuates 31 infants from Al-Shifa Hospital in #Gaza A second WHO-led joint UN mission, working in collaboration with the Palestine Red Crescent Society (@PalestineRCS), earlier today evacuated 31 babies from Al-Shifa Hospital in… pic.twitter.com/aPilFhdVi9 — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 19, 2023

وأمس السبت، حذرت منظمة الصحة العالمية بعد زيارة لمجمع الشفاء الطبي استمرت ساعة لتقييم الوضع، من أن المستشفى “منطقة موت” ويجب إخلاؤه.

وبناء على إنذار بالإخلاء وجهه جيش الاحتلال، صباح السبت، خرج المئات من المستشفى الذي يؤوي مرضى وطواقم طبية ونازحين.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل مع شركائها على “وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم”، مشيرة إلى أن هؤلاء 291 مريضا و25 عاملا صحيا.

وأشارت إلى أن نقص المياه النظيفة والوقود والأدوية والغذاء والمساعدات الأساسية الأخرى خلال 6 أسابيع تسبب في توقف أكبر المستشفيات وأكثرها تقدما في غزة عن العمل.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر طبي في مجمع الشفاء الطبي قوله إن منظمة الصحة العالمية ستقوم، الاثنين، بإجلاء كل من في المجمع، وعددهم 250 شخصا؛ 25 من الأطقم الطبية، و225 من النازحين والمرضى، الذين تعذّر عليهم الإجلاء أمس بسبب عجزهم عن السير

وذكر المصدر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت موجودة داخل باحات المستشفى وبعض الأبنية، وتقوم بعمليات تمشيط وحفر في باحته الخلفية وفي الأقسام التي خرج منها النازحون والمرضى، أمس السبت.

في السياق، كررت منظمة الصحة العالمية نداءها لبذل جهود جماعية لوضع حد للأعمال العدائية والكارثة الإنسانية في غزة.

وقالت “ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتدفق المستمر للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين”.