بعدما تحوّل إلى “منطقة موت”.. نقل الأطفال الخُدج الـ31 دون ذويهم من مستشفى الشفاء (صور)

أجلت طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، الأطفال الخدّج الـ31 من مستشفى الشفاء، شمالي قطاع غزة، تمهيدا لنقلهم إلى مستشفى الإمارات، في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وذكر الهلال الأحمر، في بيان، أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، تمكنت من إخلاء 31 طفلا من الخدج من مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

وأوضح البيان أن عملية الإجلاء جرت بتنسيق من منظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

🛑Today, PRCS emergency medical services teams, in coordination by the World Health Organization (WHO) and the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), successfully evacuated 31 premature babies from the Al-Shifa Hospital.

