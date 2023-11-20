تحاصره الدبابات.. اللحظات الأولى لقصف جيش الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة (فيديو)

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأحد/الاثنين، محيط المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من الموجودين داخل المستشفى الإندونيسي وخارجه جراء الغارات الإسرائيلية.

وأكدت مصادر للجزيرة مباشر إصابة طبيبين بأعيرة نارية أطلقتها قوات الاحتلال باتجاه المستشفى الاندونيسي، في ظل مواصلة القصف المكثف في محيطه.

وأفادت مصادر أن دبابات الاحتلال تقترب من مقر المستشفى، وقال مدير عام وزارة الصحة في غزة للجزيرة مباشر إن القصف متواصل في أرجاء المستشفى الإندونيسي وسط انتشار الطيران الحربي الإسرائيلي.

وأضاف في تصريحات للجزيرة مباشر أن المستشفى يوجد به أكثر من 650 مريضا بينما طاقته الاستيعابية 140 سريرا فقط.

في السياق، طالبت منظمة “أطباء بلا حدود” الدولية، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة منعا لإراقة الدماء المستمرة.

وقالت المنظمة الدولية التي تتخذ من فرنسا مقرا لها في بيان على منصة “إكس” إن وقف إطلاق النار الآن أمر لا بد منه أكثر من أي وقت مضى لوقف إراقة الدماء المستمرة”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ44 شن حرب مدمرة على غزة، وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الحرب إلى أكثر من 13 ألفًا، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة.

وقال المكتب، في بيان، إن عدد الإصابات زاد عن 30 ألف إصابة، أكثر من 75% منها من الأطفال والنساء.