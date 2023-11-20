جامعة كندية تفصل مديرة “مركز دراسات العنف الجنسي” لموقفها من الحرب على غزة

أعلنت جامعة ألبرتا الكندية فصل سامانتا بيرسون مديرة مركز “دراسات العنف الجنسي” التابع للجامعة، بعد توقيعها على خطاب بشأن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال رئيس الجامعة بيل فلاناغان في بيان إن استخدام “اسم مركز دارسات العنف الجنسي بشكل غير مناسب وبدون تصريح” من الجامعة أثار “قلقًا يمكن تفهمه لدى أعضاء المجتمع والجمهور”، مضيفًا أنه تم اتخاذ قرار بفصل مديرة المركز بشكل فوري.

وأكد البيان أن “الآراء ووجهات النظر الشخصية للموظفة السابقة لا تمثل بأي حال آراء ووجهات نظر الجامعة”.

وذكرت صحف بريطانية وإسرائيلية أن سامنتا وقّعت على خطاب يطالب أعضاء البرلمان بالاستقالة ردًا على رفض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

كما دعا الخطاب القادة السياسيين في كندا إلى التوقف عن “التواطؤ فيما يتعلق بالمذابح والإبادة الجماعية في غزة بفلسطين المحتلة”.

وانتقد الخطاب زعيم المعارضة جاغميت سنيغ “لتكراره الاتهامات غير المؤكدة بارتكاب الفلسطينيين عنف جنسي”.