جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال معارك بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مقتل 3 من جنوده، خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان إن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سمح بنشر اسمي جنديين سقطا خلال عملياته في شمال قطاع غزة، هما الرقيب دفير بارزاني (20 عاما) من القدس، المقاتل في الكتيبة 890 من لواء المظليين، والرقيب ينون تمير (20 عاما) من برديس حنا-كركور، المقاتل في الكتيبة 890 من لواء المظليين.

إذاعة جيش العدو: الإعلان عن مقتل اثنين من جنود الاحتلال خلال المعارك شمال قطاع غزة، وهما الرقيب أول "دفير برزاني"، والمساعد "ينون تمير". pic.twitter.com/dXmASIY67q — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 20, 2023

وفي بيان آخر أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي جديد، خلال المعارك البرية في شمالي قطاع غزة، وقال إن الرقيب إيتان ديشون (21 عاما) من لواء جفعاتي، سقط في معركة بشمال قطاع غزة، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل حول ملابسات المعركة.

وأضاف على موقعه الإلكتروني أنه بإعلان مقتل ديشون يرتفع عدد الجنود القتلى منذ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 388.

ولا ينشر جيش الاحتلال العدد الإجمالي لجنوده القتلى والجرحى منذ بداية العملية البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وثمة تضارب في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن الحصيلة، وتشير بعض الصحف العبرية إلى أن العدد الإجمالي للجنود القتلى في العملية البرية في غزة وصل إلى نحو 65.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الأحد، قتل عدد كبير من جنود الاحتلال باستهداف منزل موجودين فيه بمنطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ45 على التوالي حربا مدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.